Over και Goal/Goal από Γαλλία και Αγγλία

Πέρασαν τα 2 Goal/Goal που προτείναμε την Πέμπτη, στα παιχνίδια Ίλβες-Κουόπιο (1,47) και Χάντερσφιλντ-Μπόλτον (1,62)! Ισόπαλο με 1-1 έληξε το πρώτο ματς και στο δεύτερο η Μπόλτον πήρε τη νίκη με 1-2.

Ένα Over από τη Γαλλία και ένα Goal/Goal από την Αγγλία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Ντέρμπι κορυφής είναι στη League 1 το παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν με το Στρασβούργο. Πρωτοπόρος είναι η Παρί. Στη 2η θέση, με 1 βαθμό λιγότερο, βρίσκεται το Στρασβούργο, μαζί με τη Μαρσέιγ και τη Λυών.

Δεν θα είναι τόσο εύκολο το ματς για την πρωταθλήτρια Ευρώπης όσο δείχνει η χαμηλή απόδοση του «άσου». Προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία με 1-1 κόντρα στη Λιλ. Το Στρασβούργο συνέτριψε με 5-0 την Ανζέ. Το πιθανότερο είναι να έχει αρκετά γκολ αυτό το παιχνίδι. Ποντάρουμε στο Over που βγαίνει και από την παράδοση. Και οι 5 τελευταίες αναμετρήσεις τους στο Παρίσι είχαν πάνω από 2 γκολ.

Αμφίρροπο είναι το ματς της Championship ανάμεσα στην Μίντλεσμπρο και την Ίπσουιτς, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Δεν σκόραρε στα 2 τελευταία παιχνίδια η Μίντλεσμπρο, πήρε μόλις 1 βαθμό (0-0 με την Στόουκ και ήττα με 1-0 στο Πόρτσμουθ) και έπεσε από την κορυφή.

Βρίσκεται στη 2η θέση με 18 βαθμούς έναντι 13 της Ίπσουιτς η οποία πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος κέρδισε με 2-0 την Νόργουιτς. Μετράει 6 Goal/Goal στα 8 παιχνίδια της η Ίπσουιτς. Μπορεί να σκοράρει στην έδρα της Μίντλεσμπρο. Δύσκολα θα μείνει «άσφαιρη» για 3ο σερί ματς η γηπεδούχος. Το Goal/Goal έχει μεγάλη απόδοση και αξίζει να παιχτεί.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

185 (21:45) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ OVER 1,41

199 (22:00) ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ GOAL/GOAL 1,84