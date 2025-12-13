Over και Goal/Goal από Αγγλία και Ελλάδα

Οι επιλογές από την Γερμανία και την Ισπανία δεν πέρασαν την Παρασκευή, αφού ηττήθηκαν η Λειψία με 3-1 από την Ουνιόν Βερολίνου και η Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-2 από την Χιρόνα.

Οι σημερινές προτάσεις είναι από την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Η Λίβερπουλ είναι απρόβλεπτη και δεν μπορείς να της έχεις εμπιστοσύνη ακόμα και όταν παίζει στην έδρα της, πολύ περισσότερο τώρα που αντιμετωπίζει μία επικίνδυνη ομάδα, την Μπράιτον. Το πιθανότερο είναι να γίνει ανοιχτό παιχνίδι με πάνω από 2 γκολ. Και στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους στο Anfield έγινε το Over (2-2, 3-3, 2-1, 2-1).

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται 1 βαθμό πίσω από τη Λανς και θέλει να ανέβει στην κορυφή. Χρειάζεται τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την ουραγό της βαθμολογίας Μετς και πιστεύουμε ότι θα την πάρει. Το «διπλό» της είναι χαμηλά και το συνδυάζουμε με το Over 1,5. Λογικά δεν θα μείνει στο 1 γκολ η Παρί Σεν Ζερμέν. Μπορεί να πετύχει και μεγάλο σκορ.

Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Super League, ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης. Οι αποδόσεις δίνουν μικρό προβάδισμα στην Κηφισιά, αλλά ο Αστέρας έχει πάρει τα πάνω του και συμπλήρωσε 5 αγωνιστικές αήττητος. Προέρχεται από το 1-1 με τον Λεβαδειακό. Η Κηφισιά πήρε ισοπαλία με 1-1 στον Βόλο. Φέτος έπαιξαν και για το Κύπελλο με γηπεδούχο την Κηφισιά και έφεραν ισοπαλία με 1-1. Το Goal/Goal δείχνει πιθανό και στην σημερινή αναμέτρησή τους για το Πρωτάθλημα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

248 (17:00) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ OVER 2,5 1,52

383 (20:00) ΜΕΤΣ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2+OVER 1,5 1,40

384 (20:00) ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ GOAL/GOAL 1,82