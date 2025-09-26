Over το Γκάλγουεϊ – Κορκ

Το G/G του 1,55 στο Στουτγάρδη – Θέλτα (2-1) ήταν η μοναδική πρόταση που πέρασε χθες, καθώς έληξαν Under τόσο το Ρέιντζερς – Γκενκ (0-1), όσο και το Γκόου Αχέντ – Στεάουα (0-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ιρλανδίας και τη Β’ Γαλλίας.

ΤΡΟΥΑ – ΑΝΕΣΙ

Εξαιρετικό το ξεκίνημα της Τρουά, η οποία βρίσκεται στο «-1» από την πρωτοπόρο στη Β’ Γαλλίας Σεντ Ετιέν. Μετράει 5-1-1 έχοντας τη δεύτερη καλύτερη επίθεση με 14 γκολ σε επτά αγώνες. Η Ανεσί από την πλευρά της, είναι ή του ύψους ή του βάθους, καθώς έχει 2-2-3. Χτυπάει πάντως όλα τα παιχνίδια. Ο «1» είναι λογικός, αλλά η φιλοξενούμενη δεν έχει χάσει στα τελευταία τέσσερα ματς ανεξαρτήτως έδρας με τη γηπεδούχο. Θα ποντάρουμε το G/G ή Over. Το έφερε η Τρουά στα 3/3 εντός – εκτός και στα 3/4 στο «σπίτι» της. Όσο αφορά την Ανεσί, προέρχεται από 3/3 μέσα – έξω, ενώ σκόραρε στις 2/3 εξορμήσεις της.

ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ – ΚΟΡΚ

Κρισιμότατο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, οι οποίες βρίσκονται στην προτελευταία και τελευταία θέση αντιστοίχως στον βαθμολογικό πίνακα της Α’ Ιρλανδίας. Η Γκάλγουεϊ είναι στο «-3» από τη σωτηρία και η Κορκ στο «-8» από τη θέση των μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού. Απομένουν πέντε αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν. Επομένως, στένεψαν τα περιθώρια ιδίως για τη φιλοξενούμενη. Στο 1,50 παίζει ο «1», αλλά η Κορκ κατεβαίνει με το μαχαίρι στα δόντια. Θα πάμε στο Over λόγω της ανάγκης που έχουν αμφότερες για το «τρίποντο». Το επιβεβαίωσαν στα 3/4 μεταξύ τους εντός – εκτός και στα 2/3 στη Γκάλγουεϊ, η οποία έχει 7/11 στη βάση της. Επίσης, η Κορκ μετράει 7/9 Over μακριά από τη δική της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 162 ΤΡΟΥΑ – ΑΝΕΣΙ G/G ή OV 1,65

21.45 186 ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ – ΚΟΡΚ OVER 1,77