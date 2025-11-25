Over το Γαλατά – Ουνιόν Σ.Ζ.

Το Βόλος – Λεβαδειακός έληξε 2-1 υπέρ του φιλοξενούμενου χθες το απόγευμα και πέρασε το 1,65 του G/G ή Over. Στο Ράντερς – Οντένσε όμως δεν… κουνήθηκε φύλλο (0-0)! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την 4η αγωνιστική στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ.

Η Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) έχει 3/4 νίκες μέχρι τώρα στη διοργάνωση, ενώ ήταν Over τα 3/4 ματς της. Η Ουνιόν Σ.Ζ. (Βέλγιο) από την άλλη, μετράει 3/4 ήττες απόρροια της απειρίας της στον θεσμό. Εδώ και τα τέσσερα παιχνίδια ήταν Over. Θα ποντάρουμε να σημειωθούν και απόψε περισσότερα από τρία τέρματα στην αναμέτρηση. Η γηπεδούχος επιβεβαίωσε το Over στους 5/7 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και στους 3/4 στη βάση της όπου σκόραρε στα 8/9 φετινά παιχνίδια και έβαλε από τρία γκολ και πάνω στα 6/9! Η φιλοξενούμενη πάλι, έχει 5/8 Over μέσα – έξω και 5/7 από το «σπίτι» της. Επίσης, βρήκε δίχτυα στις 9/11 εξορμήσεις της. Έχουμε λοιπόν δύο ομάδες που πετυχαίνουν και δέχονται γκολ με ευκολία. Επομένως, είναι εφικτό το Over.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

Η Ντόρτμουντ (Γερμανία) το πηγαίνει καλά μέχρι τώρα στη διοργάνωση, αφού μετράει 2-1-1 και η ήττα ήταν από την ισχυρή Σίτι με 4-1. Επίσης, ήταν G/G και Over και τα τέσσερα παιχνίδια της! Η Βιγιαρεάλ (Ισπανία) από την άλλη, παίζει τα ρέστα της σήμερα, καθώς έχει 0-1-3 στη διοργάνωση και με νέα απώλεια βαθμών θα μειωθούν αρκετά οι πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Παρότι στα 3/4 ματς δε σκόραρε η ίδια, καλείται να το πράξει εδώ εάν θέλει να αποκομίσει κάτι καλό. Θα πάμε λοιπόν στο G/G το οποίο επιβεβαίωσε η γηπεδούχος στους 8/10 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και στους 3/4 στη βάση της όπου σκόραρε και στους οκτώ φετινούς! Η φιλοξενούμενη πάλι, βρήκε δίχτυα στις 4/5 εξόδους και κράτησε το μηδέν μόνο στις 2/8 σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 802 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ. OVER 1,56

22.00 858 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ G/G 1,65