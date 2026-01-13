Η διπλή ευκαιρία 1Χ και το Over 1,5 πέρασαν στο ματς της Τζένοα με την Κάλιαρι. Πήρε εύκολα τη νίκη με 3-0 η γηπεδούχος. Το Goal/Goal δεν έγινε όμως στο παιχνίδι της Σεβίλλης με τη Θέλτα. Σκόραρε μόνο η φιλοξενούμενη και κέρδισε με 0-1.

Δύο Over από την Bundesliga και 1 φαβορί από το Κύπελλο Ιταλίας ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Η Στουγκάρδη εντυπωσίασε το Σάββατο, στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη Λεβερκούζεν. Πέτυχε 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και κέρδισε με 1-4. Έχει το προβάδισμα για τη νίκη και στο σημερινό ματς με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Είναι επικίνδυνη πάντως η φιλοξενούμενη και θα παλέψει για να αποφύγει την ήττα. Στο πρώτο της ματς στο 2026, την Παρασκευή, έφερε ισοπαλία 3-3 με την Ντόρτμουντ. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση και φέρνουν μεγάλα σκορ.

Φαβορί για τη νίκη είναι η Ντόρτμουντ στο εντός έδρας παιχνίδι της με τη Βέρντερ Βρέμης. Προηγήθηκε 2 φορές στην Φρανκφούρτη με 0-1 και 1-2, βρέθηκε να χάνει με 3-2 από την Άιντραχτ στις καθυστερήσεις αλλά έκανε το 3-3 και έσωσε τον βαθμό. Στην έδρα της είναι πολύ δυνατή και το πιθανότερο είναι να πάρει τη νίκη. Ο «άσος» της όμως είναι χαμηλά και δεν αξίζει να παιχτεί. Η Βέρντερ δεν έπαιξε το Σάββατο. Αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας ο αγώνας της με την Χοφενχάιμ. Πριν από τη διακοπή βρισκόταν σε καλή κατάσταση και μπορεί να σκοράρει στο Ντόρτμουντ. Πάμε και σε αυτό το ματς με τα πολλά γκολ και το Over.

Στο Κύπελλο Ιταλίας γίνεται σήμερα 1 παιχνίδι της φάσης των «16». Η Ρόμα υποδέχεται την Τορίνο και είναι φαβορί για την πρόκριση. Το Σάββατο επικράτησε με 2-0 της Σασουόλο στο πρωτάθλημα. Η Τορίνο ηττήθηκε με το ίδιο σκορ, στο Μπέργκαμο, από την Αταλάντα. Θα προσέξει η Ρόμα για να μην πάθει ζημιά από την Τορίνο, αφού στον αγώνα πρωταθλήματος τον Σεπτέμβριο ηττήθηκε με 0-1. Είναι πιθανό να πάρει τη ρεβάνς στο κύπελλο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

815 (21:30) ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ. OVER 1,54

828 (21:30) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ OVER 1,41

859 (22:00) ΡΟΜΑ-ΤΟΡΙΝΟ 1 1,67