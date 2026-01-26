Over 1,5 από Ιταλία και Ισπανία

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης την Κυριακή με τα Goal/Goal στα παιχνίδια Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι (1,61) και Φράιμπουργκ-Κολωνία (1,64) και το Over στο ματς Μετς-Λυών (1,72)! Στο 4,54 ήταν η απόδοσή της!

Λίγα παιχνίδια γίνονται σήμερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δεν υπάρχει δυνατό φαβορί. Προτιμήσαμε να ποντάρουμε σε 2 Over 1,5. Το πρώτο είναι από την Ιταλία, στο παιχνίδι της Βερόνα με την Ουντινέζε. Ουραγός στη βαθμολογία, μαζί με την Πϊζα, είναι η Ουντινέζε και χρειάζεται τους βαθμούς.

Μόνο εύκολο όμως δεν είναι το παιχνίδι με την Ουντινέζε, η οποία βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας και είναι άνετη βαθμολογικά. Δεν υπάρχει ουσιαστικά φαβορί σε αυτό το ματς. «Καίγεται» για τη νίκη η Βερόνα και θα ψάξει το γκολ. Στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα της ηττήθηκε με 2-3 από την Μπολόνια. Μπορεί να σκοράρει και η Ουντινέζε. Ποντάρουμε στο Over 1,5 που ήρθε στα 4 από τα 6 τελευταία παιχνίδια τους στη Serie A.

Την ίδια επιλογή κάνουμε και για τον αγώνα της Χιρόνα με την Χετάφε. Τρεις σερί νίκες μετράει η Χιρόνα, με την Μαγιόρκα 1-2, την Οσασούνα 1-0 και την Εσπανιόλ 0-2. Ανεβαίνει στη βαθμολογία και θέλει να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών. Στα 6 πρόσφατα ματς μετράει 5 Over 1,5.

Η Χετάφε ηττήθηκε με 1-0 από τη Βαλένθια και μπήκε σε περιπέτειες. Στα 6 τελευταία παιχνίδια της πήρε μόλις 1 βαθμό κι έφερε 4 Over 1,5. Πάνω από 1 γκολ σημειώθηκε στις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Χιρόνα (3-1, 3-0, 1-2).

H ΠΡΟΤΑΣΗ

554 (21:45) ΒΕΡΟΝΑ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ OVER 1,5 1,50

559 (22:00) ΧΙΡΟΝΑ-ΧΕΤΑΦΕ OVER 1,5 1,58