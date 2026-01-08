Ov 2,5 γκολ η Αλ Χιλάλ

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε 5-0 την Μπιλμπάο στον χθεσινό πρώτο ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,51. Η Νάπολι όμως γκέλαρε εντός έδρας με τη Βερόνα (2-2). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τον δεύτερο ημιτελικό για το Σούπερ Καπ Ισπανίας και την Α’ Σαουδικής Αραβίας.

ΑΛ ΧΙΛΑΛ – ΑΛ ΧΑΣΜ

Αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας στο οποίο ανέβηκε στην πρώτη θέση η Αλ Χιλάλ, καθώς εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις δύο συνεχόμενες γκέλες της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σήμερα είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στην Αλ Χασμ με αποτέλεσμα ο «1» να πληρώνει 1,20. Τον αφήνουμε στην άκρη και ποντάρουμε το Ov 2,5 γκολ της. Το επιβεβαίωσε στα 2/2 εντός – εκτός ματς με τη φιλοξενούμενη, αφού την κέρδισε 9-0 και 4-1! Επίσης, σημείωσε τουλάχιστον τρία τέρματα στα 2/3 παιχνίδια μέσα – έξω στο πρωτάθλημα και στα 2/2 ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η Αλ Χασμ αναμένεται να περάσει πολύ δύσκολες στιγμές στην πρωτοπόρο.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Ο δεύτερος ημιτελικός για το Σούπερ Καπ Ισπανίας. Είναι και αυτός μονός και σε περίπτωση ισοπαλίας στο 90λεπτο ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες οι ομάδες διαθέτουν μεγάλη ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Στη Ρεάλ δε θα παίξει ο Εμπαπέ, αλλά ο αντικαταστάτης του Γκονθάλο έκανε χατ-τρικ στο ματς του πρωταθλήματος με την Μπέτις (5-1). Επομένως, θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν οι δύο ομάδες στα 11/12 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, η Ατλέτικο μετράει 4/5 εντός – εκτός και σκόραρε στα 13/14 ενενηντάλεπτα. Η Ρεάλ Μαδρίτης από την άλλη, έχει 4/5 G/G μέσα – έξω και βρήκε δίχτυα στους 9/10 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.55 475 ΑΛ ΧΙΛΑΛ – ΑΛ ΧΑΣΜ OV 2,5 ΓΗΠ. 1,62

21.00 480 ΑΤΛΕΤΙΚΟ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ G/G 1,55