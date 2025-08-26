Ov 1,5 γκολ η Στουρμ Γκρατς

Η Μπόκα ήταν η μοναδική πρόταση που πέρασε για τη στήλη την Κυριακή. Κέρδισε 2-0 την Μπάνφιλντ και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,64. Η Χάμαρμπι έχασε 3-1 στη Σίριους και η Ουνιόν ντε Ζιλουάζ κόλλησε στο 0-0 με τη Λα Λουβιέρ. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από το Τσάμπιονς Λιγκ.

ΠΑΦΟΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Επαναληπτικός αγώνας για τα πλέι οφ στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η Πάφος (Κύπρος) κέρδισε 2-1 τον Ερυθρό Αστέρα (Σερβία) στο πρώτο ματς. Ήταν καλύτερη και είχε κλασικές ευκαιρίες χαμένες για παραπάνω γκολ. Απόψε βγήκε σε τιμές αουτσάιντερ και αξίζει να τη στηρίξουμε, διότι ο Ερυθρός Αστέρας δεν έδειξε πολλά πράγματα την περασμένη Τετάρτη, αλλά ούτε και στους προηγούμενους γύρους με τη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ και τη Λεχ Πόζναν από την Πολωνία. Η Πάφος πέταξε έξω την Μακάμπι Τελ Αβίβ στον δεύτερο γύρο και την Ντιναμό Κιέβου στον τρίτο. Ομάδες που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία από εκείνη. Επομένως, θα στηρίξουμε τη γηπεδούχο με τη διπλή ευκαιρία του «1Χ», καθώς δεν είναι απαραίτητο να κερδίσει για να πάρει το εισιτήριο που θα την οδηγήσει στους «χρυσοφόρους ομίλους».

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ

Επαναληπτικός και εδώ για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Το εισιτήριο θα το πάρει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) μετά το 5-0 του πρώτου αγώνα. Τη βοήθησε το γεγονός ότι το γήπεδό της έχει συνθετικό χλοοτάπητα. Κάτι που δεν ισχύει γι’ αυτό της Στουρμ Γκρατς (Αυστρία). Οπότε, μπορεί να δυσκολευτούν ο Νορβηγοί. Οι Αυστριακοί είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν το γκολ από νωρίς. Μπορεί να πετύχουν τουλάχιστον δύο εκμεταλλευόμενοι τη σχετική αδιαφορία των αντιπάλων τους. Επίσης, η φιλοξενούμενη δέχτηκε τουλάχιστον δύο τέρματα στις 4/4 ευρωπαϊκές εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 882 ΠΑΦΟΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1Χ (Δ.Ε.) 1,75

22.00 883 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ OV 1,5 ΓΗΠ. 2,00