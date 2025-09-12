Ov 1,5 γκολ η Σεντ Πόλτεν

Το G/G του 1,68 στο Χόμπρο – Λίνγκμπι (1-4) βγήκε μέσα σε δύο λεπτά (12’ – 13’) χθες, αλλά η Μπρέινταμπλικ απογοήτευσε πλήρως, καθώς διασύρθηκε 3-0 από την ουραγό του ισλανδικού πρωταθλήματος, Ακράνες! Από εκεί και πέρα, δύο θα είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Δανίας και τη Β’ Αυστρίας.

ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ – ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ

Αναμέτρηση για τη Β’ Αυστρίας με τη Σεντ Πόλτεν να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 13 πόντους σε πέντε αγωνιστικές και τη Στρίπφινγκ στην τρίτη θέση από το τέλος με μόλις δύο βαθμούς. Μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ τους, ενώ επιπλέον η γηπεδούχος είναι ομάδα με πολλές παραστάσεις από την πρώτη κατηγορία. Αντί για τον «1» πάντως θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ της Σεντ Πόλτεν, καθώς δεν κέρδισε εντός έδρας τη Στρίπφινγκ τις 2/2 φορές που την υποδέχτηκε. Επίσης, έβαλε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 6/7 ματς στη σεζόν εντός – εκτός και στα 10/11 στη βάση της λαμβάνοντας υπόψη και περσινά ματς! Την ίδια ώρα που η φιλοξενούμενη δέχτηκε από δύο γκολ και πάνω στις 4/5 εξορμήσεις της.

ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ – ΡΑΝΤΕΡΣ

Η Δανία είναι ένα από τα πρωταθλήματα όπου τα γκολ… πέφτουν βροχή. Αρκετές φορές έχουν βρεθεί παιχνίδια της στις επιλογές μας και απόψε θα είναι ακόμη μία, καθώς θα ποντάρουμε το G/G. Το επιβεβαίωσαν οι δύο ομάδες στις 4/4 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις 4/5 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Σοντερίσκε μετράει 2/3 στην έδρα της, ενώ σκόραρε στα 7/8 φετινά ματς μέσα – έξω ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η Ράντερς από την πλευρά της, έχει 3/4 G/G μακριά από τη βάση της και βρήκε δίχτυα στις τελευταίες πέντε επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 141 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ – ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,57

20.00 149 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ – ΡΑΝΤΕΡΣ G/G 1,59