Οκτώ σερί Over η Φούλαμ στην Premier League

Η Νιούκαστλ κέρδισε χτες με 1-0 την Έβερτον, αλλά η Τσέλσι «κόλλησε» στο 0-0 με την Μπρένφορντ και δεν πέρασε η δυάδα.

Οι σημερινές επιλογές είναι με 2 Over από την Premier League και το Κύπελλο Ιταλίας. Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Φούλαμ με την Άστον Βίλα. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Σε αυτό το ματς αυτό που έχει αξία είναι το Over σε απόδοση 1,87. Η Φούλαμ είναι ομάδα των Over. Συμπλήρωσε 8 συνεχόμενα Over στην Premier League και 9 στα 10 παιχνίδια της. Στα 4 τελευταία ματς μπήκαν 4-6 γκολ.

Βέβαια η Άστον Βίλα δεν φέρνει Over το τελευταίο διάστημα. Προέρχεται από 5 σερί Under. Σκοράρει πάντως στα περισσότερα ματς και το πιθανότερο είναι να βρει δίχτυα και απόψε. Η Φούλαμ παίζει ανοιχτά στην έδρα της και συνήθως πετυχαίνει πάνω από 1 γκολ. Μόνο στην ήττα της με 1-4 από τη Νιουκάστλ σκόραρε μία φορά, αλλά το έκανε εύκολα το Over από μόνη της η φιλοξενούμενη. Πέρσι η Άστον Βίλα κέρδισε με 0-3 σε αυτό το γήπεδο.

Στο Κύπελλο Ιταλίας θα αναμετρηθούν η Κρεμονέζε με τη Μόντενα σε νοκ άουτ παιχνίδι για τη φάση των «16». Φαβορί για τη νίκη είναι η γηπεδούχος, αλλά η φιλοξενούμενη εμφανίζεται ιδιαίτερα ανεβασμένη στα τελευταία ματς, τρέχει σερί 3-0-0 στη δεύτερη κατηγορία και στην προηγούμενη φάση του Κυπέλλου απέκλεισε με 3-2 τη Σασσουόλο. Εκτός Κυπέλλου πέταξε και την Καταντζάρο με 3-2. Έφερε δηλαδή 2 Over 3,5 στα παιχνίδια της στη διοργάνωση.

Η Κρεμονέζε κέρδισε με 3-2 την Τερνάνα και πήρε επίσης την πρόκριση με Over 3,5. Στα τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα η Κρεμονέζε ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Σπέτσια και η Μόντενα συνέτριψε με 5-1 την Κόμο. Σε όλα τα ματς μπήκαν πάνω από 3 γκολ. Με βάση την εικόνα τους σε αυτά τα παιχνίδια και τα αποτελέσματα που έφεραν έχει τύχη το Over 3,5. Πάμε όμως με την πιο ασφαλή επιλογή του Over 2,5 που δίνει απόδοση 1,67.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

1321 (16:00) ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΜΟΝΤΕΝΑ OVER 1,67

1337 (21:30) ΦΟΥΛΑΜ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ OVER 1,87