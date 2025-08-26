Οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες αγορές, Bet Builder και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης.

Δείτε ορισμένες από τις στοιχηματικές επιλογές:

Πρόκριση

Μέθοδος πρόκρισης (κανονική διάρκεια-παράταση-πέναλτι)

Σκορ οποιαδήποτε στιγμή

Σκορ πολλαπλών επιλογών

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over 2,5 γκολ

Over/Under κόρνερ

Μέθοδος επίτευξης πρώτου γκολ

Χρόνος επίτευξης τελευταίου γκολ

Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Τελικό Αποτέλεσμα & Πρώτο γκολ



Eurobasket: Πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα με την Ιταλία

Η ώρα του Eurobasket έφτασε. Την Τετάρτη γίνεται το πρώτο τζάμπολ στη διοργάνωση η οποία διεξάγεται σε 4 ομίλους, στη Λετονία, την Φινλανδία, την Κύπρο και την Πολωνία.

Η Εθνική Ομάδα παίρνει μέρος στον 3ο όμιλο και την Πέμπτη (21:30) δίνει το πρώτο της παιχνίδι, στη Λεμεσό, κόντρα στην Ιταλία. Στον όμιλό μας συμμετέχουν η Ισπανία, η Κύπρος, η Γεωργία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

Σύνολο Πόντων

Νικητής & Σύνολο Πόντων

Ημίχρονο/Τελικό

Πρώτος σκόρερ

Ομάδα με τις περισσότερες ασίστ

Ομάδα με τα περισσότερα τρίποντα

Ομάδα και μέθοδος πρώτου πόντου

Head to head πόντοι παικτών

Τεχνικές Ποινές Over/Under

Πρώτο εύστοχο δίποντο/τρίποντο

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Eurobasket τις προωθητικές ενέργειες «20 & κάρφωσες»* & «Air Back»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ