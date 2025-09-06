Νίκη με Over για την Πορτογαλία

Το Ισραήλ έκανε επίδειξη δύναμης στη Μολδαβία (4-0) χθες και επιβεβαίωσε το «2» του 1,55. Κέρδισε και η Κροατία τα Νησιά Φερόε, αλλά με Under (1-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται από τα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026, τη Νασιονάλ Αγγλίας και το Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας.

ΣΚΑΝΘΟΡΠ – ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ

Αμφότερες οι ομάδες βάζουν και δέχονται αρκετά γκολ μέχρι τώρα. Χαρακτηριστικά η Σκάνθορπ έχει πέντε G/G και τα τρία ήταν και Over. Η Βέλντστοουν από την πλευρά της, μετράει 5/6 Over και τα πέντε ήταν G/G. Επίσης, G/G έληξε και η τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση στη γηπεδούχο (4-1). Επομένως, θα ποντάρουμε να βρουν δίχτυα και οι δύο. Η Σκάνθορπ το επιβεβαίωσε στα 2/2 εντός και η Βέλντστοουν στα 2/2 εκτός.

ΑΛΟΑ – ΣΕΛΤΙΚ Β

Παιχνίδι για την 3η αγωνιστική του Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας. Η Αλόα βρίσκεται στην 22η θέση χωρίς βαθμό και η Σέλτικ Β στην 8η με έξι σε δύο παιχνίδια. Το Over θα είναι η επιλογή μας εδώ, το οποίο έφεραν στην τελευταία μεταξύ τους συνάντηση στη γηπεδούχο. Επίσης, η Αλόα μετράει 5/8 ανεξαρτήτως έδρας σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια, ενώ ήταν Over και οι δύο αναμετρήσεις της στον τρέχον θεσμό. Η Σέλτικ Β από την πλευρά της, έχει 8/10 Over εντός – εκτός και 10/15 μακριά από τη βάση της.

ΑΡΜΕΝΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Αναμέτρηση για τον 6ο όμιλο με την Αρμενία να κατεβαίνει με νέο προπονητή, αφού απέλυσε τον γνωστό μας Φαν’τ Σχιπ. Όσα πράγματα και να αλλάξει ο νέος κόουτς Μελικιάν δύσκολα θα προβάλει οποιαδήποτε αντίσταση στην κάτοχο του Nations League, Πορτογαλία. Η ομάδα του Ρονάλντο είναι το απόλυτο φαβορί και το «2» πληρώνει το πενιχρό 1,15. Θα το συνδυάσουμε με το Over για να ανεβάσουμε την απόδοση πάνω από το 1,50. Κέρδισε με Over η ίδια στα 2/3 ματς της, ενώ έχασε με Over η γηπεδούχος στους 3/4 αγώνες της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 205 ΣΚΑΝΘΟΡΠ – ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ G/G 1,71

17.00 250 ΑΛΟΑ – ΣΕΛΤΙΚ Β OVER 1,62

19.00 956 ΑΡΜΕΝΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2+OVER 1,55