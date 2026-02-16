Νίκη με Ov 1,5 για τον Ατρόμητο

Το G/G του 1,77 στο Γκράτσερ – Σάλτσμπουργκ (1-1) ήταν η μοναδική πρόταση που πέρασε χθες. Το Γκρίσμπι – Γουλβς έληξε N/G (0-1) και η Ατλέτικο διασύρθηκε στη Βαγεκάνο με 3-0! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ και το Κύπελλο Αγγλίας.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Ο Ατρόμητος κυνηγάει την είσοδο στην οκτάδα που οδηγεί στα πλέι οφ για έξοδο στην Ευρώπη (εάν ανοίξει η 5η θέση) και είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό. Ο φιλοξενούμενος έχει μόλις οκτώ βαθμούς έπειτα από 20 αγωνιστικές και η τρίτη ομάδα από το τέλος είναι στο «-12». Θα χρειαστεί πολλαπλά θαύματα στα πλέι άουτ για να σώσει την κατηγορία. Επειδή ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50 θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Ο Πανσερραϊκός έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο γκολ στα 11/14 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και στις 8/10 εξορμήσεις του.

ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ

Μονή αναμέτρηση για το Κύπελλο Αγγλίας. Εάν λήξει ισόπαλο το 90λεπτο ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Υπάρχει διαφορά επτά κατηγοριών ανάμεσα στις δύο ομάδες με αποτέλεσμα το «διπλό» να πληρώνει ελάχιστα. Δεν ανεβαίνει πάνω από το 1,50 ούτε εάν το συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Οπότε, θα το ποντάρουμε μαζί με το Over. Μπορεί να το φέρει και μόνη της η φιλοξενούμενη, η οποία στο τελευταίο της παιχνίδι κόντραρε στα ίσια την Άρσεναλ (1-1). Εν τω μεταξύ, κατεβαίνει υποψιασμένη απόψε, καθώς η γηπεδούχος απέκλεισε στον προηγούμενο γύρο την κάτοχο του θεσμού, Κρίσταλ Πάλας (2-1)! Συνεπώς, θα μπει από την αρχή δυνατά για να μην την πατήσει όπως η λονδρέζικη ομάδα. Εννοείται ότι εάν φάει γκολ θα έρθει πιο εύκολα το Over. Άλλωστε, η γηπεδούχος σκοράρει ανελλιπώς εδώ και οκτώ αγώνες ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 644 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1+Ov 1,5 1,80

21.30 657 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2+Over 1,62