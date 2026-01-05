Νίκη με Ov 1,5 για τη Νιγηρία

Το «2+Un 4,5» της Πόρτο στη Σάντα Κλάρα (1-0) ήταν η μοναδική πρόταση που πέρασε χθες. Έδινε 1,67. Η Ατλέτικο έμεινε στο 1-1 με τη Σοσιεδάδ, ενώ η Μαρσέιγ υπέστη απρόσμενη ήττα με 2-0 από τη Ναντ αγωνιζόμενη με 10 παίκτες από το 26’ και με εννέα από το 56’. Από εκεί και πέρα, έχουμε δύο επιλογές για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από τη φάση των «16» του Κόπα Άφρικα.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ – ΜΠΕΝΙΝ

Ο αγώνας είναι μονός και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Η Αίγυπτος έφτασε εδώ κερδίζοντας 2-1 τη Ζιμπάμπουε στην πρεμιέρα. Ακολούθησε το 1-0 επί της Νοτίου Αφρικής και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με το 0-0 κόντρα στην Ανγκόλα σε ένα ματς που παρέταξε τα «δεύτερα». Το Μπενίν από την πλευρά του, προκρίθηκε ως μία από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες χάρη στο 1-0 επί της Μποτσουάνα. Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του ομίλου της έχασε 1-0 από τη Λ.Δ. του Κονγκό και 3-0 από τη Σενεγάλη. Η τυπικά γηπεδούχος είναι δύο κλάσεις πιο πάνω από τη φιλοξενούμενη. Το απέδειξε στα 3/3 που την αντιμετώπισε (4-1, 5-1, 2-0). Εύκολα ή δύσκολα θα πάρει την πρόκριση από την κανονική διάρκεια.

ΝΙΓΗΡΙΑ – ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

Μονή αναμέτρηση για τους «16» του Κόπα Άφρικα. Η Νιγηρία έκανε… περίπατο στον όμιλό της, αφού κέρδισε και τα τρία παιχνίδια. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε 2-1 της Τανζανίας, 3-2 της Τυνησίας και 3-1 της Ουγκάντα. Η Μοζαμβίκη από την πλευρά της, προκρίθηκε ως μία από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες χάρη στο 3-2 επί της Γκαμπόν. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που δίνει ματς για τους «16» της διοργάνωσης. Σε τελική φάση μετράει 1-4-13! Εξάλλου, υπάρχει σημαντική διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50 και θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Η γηπεδούχος επιβεβαίωσε αυτό το συνδυαστικό στα 3/3 ματς με τη φιλοξενούμενη. Επίσης, κέρδισε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο γκολ στα 3/3 παιχνίδια της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 1593 ΑΙΓΥΠΤΟΣ – ΜΠΕΝΙΝ 1 1,50

21.00 1594 ΝΙΓΗΡΙΑ – ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 1+OV 1,5 1,67