Νίκη με Ov 1,5 για τη Νάπολι

Η Ρέιντζερς δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα χθες με την Αμπερντίν (2-0) και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,64. Νωρίτερα όμως έληξε N/G το Βόλος – Κηφισιά (0-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τον πρώτο ημιτελικό για το Σούπερ Καπ Ισπανίας και την Α’ Ιταλίας.

ΝΑΠΟΛΙ – ΒΕΡΟΝΑ

Η Νάπολι πέρασε με 2-0 από τη Λάτσιο την προηγούμενη αγωνιστική και παρέμεινε στο «-2» από την πρωτοπόρο Ίντερ. Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη της με Ov 1,5 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, κέρδισε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα 4/5 ματς στο «σπίτι» της. Σε αυτό επικράτησε με Ov 1,5 στα 8/11 κόντρα στην αποψινή αντίπαλό της τη Βερόνα. Η ουραγός του Καμπιονάτο (στο «-3» από τη σωτηρία) προέρχεται από 2/2 ήττες με Ov 1,5. Το ίδιο συνέβη και στις 5/8 εξόδους της. Την περιμένει δύσκολο βράδυ και περιμένουμε να χάσει και να μπουν από δύο γκολ και πάνω στην αναμέτρηση.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ

Μονός πρώτος ημιτελικός για το Σούπερ Καπ Ισπανίας, ο οποίος διεξάγεται στην Τζεντά της Σαουδικής Αραβίας. Σε περίπτωση που λήξει ισόπαλος στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Η Μπαρτσελόνα είναι πρωτοπόρος στην Α’ Ισπανίας έχοντας διαφορά 25 βαθμών από την Μπιλμπάο που είναι 8η και στο «-4» από την 6η θέση. Αυτή δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ της τυπικά γηπεδούχου, καθώς μετράει 8-2-0 στα τελευταία 10 ματς που αντιμετώπισε την τυπικά φιλοξενούμενη ανεξαρτήτως έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Επίσης, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα ημιτελικά και του περσινού Σούπερ Καπ όπου η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0. Εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να το επαναλάβει απόψε και να πάρει από την κανονική διάρκεια την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 457 ΝΑΠΟΛΙ – ΒΕΡΟΝΑ 1+OV 1,5 1,71

21.00 460 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ 1 1,51