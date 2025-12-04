Νίκη με Ov 1,5 για τη Μίντιλαντ

Η Μπριζ πέρασε χθες με 2-1 από τη Λέουβεν και επιβεβαίωσε το 1,65 στο «διπλό». Στο Παναθηναϊκός – Κηφισιά όμως μπήκε μόνο ένα γκολ (από τους «πράσινους»). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Δανίας και το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ

Διπλοί αγώνες για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Δανίας. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία. Συναντήθηκαν στο πρωτάθλημα στην ίδια έδρα την Κυριακή που μας πέρασε και η Μίντιλαντ επικράτησε 6-0! Αυτή ήταν η έκτη νίκη της με Ov 1,5 στα τελευταία οκτώ ματς που υποδέχτηκε τη Νόρτζελαντ. Επίσης, «τρέχει» σερί 8-2-1 στις εγχώριες διοργανώσεις και επιτεύχθηκαν τουλάχιστον δύο γκολ και στα οκτώ παιχνίδια που επικράτησε! Το ίδιο συνέβη και στα 6/7 στη βάση της! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχασε με Ov 1,5 στις 3/4 αναμετρήσεις εντός – εκτός. Η λογική λέει ότι δε θα φάει πάλι έξι γκολ απόψε, αλλά πιθανότατα θα ηττηθεί και θα σημειωθούν από δύο τέρματα και πάνω.

ΠΟΡΤΟ – ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ

Μονός αγώνας για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ. Αμφότερες οι ομάδες παίζουν στην Α’ Πορτογαλίας με την Πόρτο να είναι πρωτοπόρος και τη Γκιμαράες να βρίσκεται σε τροχιά Ευρώπης. Τα τέσσερα από τα τελευταία πέντε μεταξύ τους ματς στην Πόρτο έληξαν Over. Σε αυτό που δεν μπήκαν τουλάχιστον τρία τέρματα σκόραραν και οι δύο. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 2/3 Over μέσα – έξω και 3/4 στην έδρα της, στην οποία βρήκε δίχτυα τουλάχιστον δύο φορές στους 6/9 αγώνες ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 3/4 Over εντός – εκτός και σκόραρε στις 2/3 εξορμήσεις της. Επίσης, σημείωσε γκολ και στις 4/5 επισκέψεις στο «Ντραγκάο». Επομένως, εάν το επαναλάβει απόψε θα βγει πιο εύκολα το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 943 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ 1+Ov 1,5 1,72

22.15 958 ΠΟΡΤΟ – ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ OVER 1,73