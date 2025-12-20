Νίκες με Over για 3 φαβορί

Η Ντόρτμουντ σταμάτησε στα 2 γκολ στο ματς με την Γκλάντμπαχ, κράτησε το μηδέν στην άμυνα και δεν πέρασε το Over. Πέσαμε και πάνω στην γκέλα της Μπράγκα μετά από καιρό. Ηττήθηκε με 1-0 από την Εστορίλ.

Σήμερα ποντάρουμε σε 3 δυνατά φαβορί από την Αγγλία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Οι αποδόσεις τους είναι χαμηλές και για να τις ανεβάσουμε συνδυάζουμε τους «άσους» με το Over.

Η Μάντσεστερ Σίτι κυνηγάει την Άρσεναλ για να την περάσει και να ανέβει στην κορυφή της Premier League. Βρίσκεται 2 πόντους πίσω της. Προέρχεται από 4 σερί νίκες, όλες με Over. Υποδέχεται την Γουέστ Χαμ η οποία είναι χαμηλά στη βαθμολογία και δίνει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία. Με την εντός έδρας ήττα 2-3 από την Άστον Βίλα συμπλήρωσε 5 σερί ματς χωρίς νίκη (0-3-2). Την τελευταία πενταετία έχει μόνο ήττες στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, όλες με Over (2-1, 2-1, 3-0, 3-1, 4-1).

O δεύτερος «άσος», στον οποίο ποντάρουμε μαζί με το Over, είναι από τη Super League, του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Άφησε 2 βαθμούς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Ολυμπιακός. Έμεινε στο 0-0 με τον Άρη και τον πλησίασε στον 1 πόντο η ΑΕΚ. Λογικά θα επιστρέψει στις νίκες στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Κηφισιά, πιθανότατα με μεγάλο σκορ. Στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 3-1.

Από τη La Liga είναι ο τρίτος «άσος», της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Σεβίλλη. Μπορεί να την κερδίσει με μεγάλο σκορ. Πέρσι επικράτησε με 4-2. Βρίσκεται 4 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα και δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Εντός έδρας έχει 6 νίκες και μία ήττα (από τη Θέλτα με 0-2 στο τελευταίο ματς που έδωσε στο γήπεδό της). Μετράει 11 Over στις 17 αγωνιστικές. Τον ίδιο απολογισμό σε Over έχει και η Σεβίλλη, η οποία είναι ικανή να σκοράρει στη Μαδρίτη. Δύσκολα όμως θα αποφύγει την ήττα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

220 (17:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1+OVER 1,60

339 (20:30) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1+OVER 1,53

352 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΣΕΒΙΛΛΗ 1+OVER 1,50