Νίκες με Over 1,5 για τα φαβορί

Η Πενιαρόλ κέρδισε με 0-2 την Μπόστον Ρίβερ και πέρασε το «διπλό» της. Έμεινε όμως στο 0-0 το παιχνίδι της Αμέρικα Ντε Κάλι με την Λανέρος, στο οποίο είχαμε επιλέξει τον «άσο».

Στις εθνικές ομάδες στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, στους νοκ άουτ ημιτελικούς των playoffs για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπάρχουν 3 δυνατά φαβορί, η Τουρκία, η Δανία και η Ιταλία. Και στα 3 ποντάρουμε μαζί με το Over 1,5 για να ανέβουν οι χαμηλές αποδόσεις τους.

Στην Κωνσταντινούπολη, στο ματς που ξεκινάει νωρίτερα από τα υπόλοιπα, η Τουρκία αντιμετωπίζει τη Ρουμανία. Έκανε πολύ καλή πορεία στα προκριματικά αλλά στον όμιλό της βρισκόταν η Ισπανία η οποία πήρε την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση για τα τελικά. Η Ρουμανία έμεινε στην τρίτη θέση στον όμιλό της, πίσω από την Αυστρία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά πήρε το εισιτήριο για τα playoffs μέσω του Nations League. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα παίξει στον τελικό με τη Σλοβακία ή το Κόσοβο. Η Τουρκία είναι δικαίως φαβορί και μπορεί να πετύχει εντός έδρας πάνω από 1 γκολ.

Στην Κοπεγχάγη η Δανία υποδέχεται τη Βόρεια Μακεδονία και η νικήτρια θα παίξει στον τελικό με την Τσεχία ή τη Βόρεια Ιρλανδία. «Αυτοκτόνησε» στην φάση των ομίλων η Δανία αφού είχε στα χέρια της το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά στα 2 τελευταία ματς έφερε ισοπαλία 2-2 στην Κοπεγχάγη με την ουραγό Λευκορωσία και με 2 γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις ηττήθηκε με 4-2 στη Γλασκώβη από τη Σκωτία. Η Βόρεια Μακεδονία τερμάτισε στην τρίτη θέση, πίσω από το Βέλγιο και την Ουαλία και προκρίθηκε στα playoffs από το Nations League. Το πάθημα πρέπει να έγινε μάθημα για τη Δανία και δεν πρόκειται να μείνει στο 1 γκολ εφόσον προηγηθεί στο ματς με τη Βόρεια Μακεδονία. Θα επιδιώξει να «κλειδώσει» τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό.

Στο Μπέργκαμο η Ιταλία αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία και αν περάσει στον τελικό θα παίξει με την Ουαλία ή την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στη δεύτερη θέση του ομίλου της τερμάτισε η Ιταλία πίσω από την εντυπωσιακή Νορβηγία που πέτυχε το απόλυτο με 8 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η Βόρεια Ιρλανδία τερμάτισε στην τρίτη θέση, μετά τη Γερμανία και τη Σλοβακία και πέρασε στα playoffs από το Nations League. «Καίγεται» η Ιταλία για την πρόκριση αφού έχει να παίξει σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2014. Λογικά θα περάσει στον τελικό των playoffs και δεν θα αρκεστεί στο 1 γκολ για να μη ρισκάρει έως το τέλος.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

174 (21:45) ΤΟΥΡΚΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1+OVER 1,5 1,66

178 (21:45) ΔΑΝΙΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1+OVER 1,5 1,61

179 (21:45) ΙΤΑΛΙΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1+OVER 1,5 1,53