Νίκες με Ov 1,5 για Γαλατά, Νιούκαστλ

Η Σεν Πόλτεν επικράτησε 3-1 της Στρίπφινγκ χθες επιβεβαιώνοντας το 1,57 στο Ov 1,5 γκολ της. Το Σοντερίσκε – Ράντερς όμως έληξε 0-1. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας και την Α’ Τουρκίας.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΓΟΥΛΒΣ

Τέσσερις ομάδες δεν έχουν νίκη στην Πρέμιερ Λιγκ έπειτα από τρεις αγωνιστικές. Οι δύο παίζουν σήμερα μεταξύ τους. Σε αμφότερες το κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτή που αποδυναμώθηκε στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού είναι η Γουλβς. Με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία στις τάξεις των οπαδών της, καθώς φοβούνται πιθανό υποβιβασμό στην Τσάμπιονσιπ. Η Νιούκαστλ από την άλλη, έδειξε βελτίωση στο 2-3 με τη Λίβερπουλ και στο 0-0 με τη Λιντς. Ο «1» πληρώνει λιγότερο από 1,50 και τον συνδυάζουμε με το Ov 1,5. Τον επιβεβαίωσε στα 3/3 ματς που υποδέχτηκε τη Γουλβς.

ΕΓΙΟΥΣΠΟΡ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ

Μέτριο το ξεκίνημα της Εγιούσπορ στο πρωτάθλημα Τουρκίας με 1-1-2 σε τέσσερις αγωνιστικές. Η Γαλατάσαραϊ αντιθέτως, μετράει 4/4 νίκες με 13-1 απολογισμό τερμάτων! Πέρυσι πέρασε με 5-1 από την έδρα της γηπεδούχου. Μπορεί και φέτος να κερδίσει με Ov 1,5. Το πέτυχε αυτό και στα τέσσερα φετινά της παιχνίδια, ενώ το ίδιο συνέβη και στις 9/9 εξορμήσεις της στις εγχώριες διοργανώσεις υπολογίζοντας και περσινές αναμετρήσεις.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και ο «1» δίνει μόλις 1,20. Θα τον συνδυάσουμε με το Un 3,5, διότι μεσοβδόμαδα ξεκινάει η League Phase στο Τσάμπιονς Λιγκ και ο Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει την Πάφο. Οπότε, θα κοιτάξει να πάρει ένα «τρίποντο» χωρίς να σπαταλήσει πολλές δυνάμεις προκειμένου να τα δώσει όλα με την κυπριακή ομάδα. Επίσης, τις δύο τελευταίες φορές που υποδέχτηκε τον Πανσερραϊκό τον κέρδισε με Un 3,5.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 298 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΓΟΥΛΒΣ 1+OV 1,5 1,67

17.00 467 ΕΓΙΟΥΣΠΟΡ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 2+OV 1,5 1,55

18.00 488 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1+UN 3,5 2,00