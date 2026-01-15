Μπάγερν-Παναθηναϊκός με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα με 104-66 στο Βελιγράδι την Παρτιζάν στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Euroleague. Σήμερα, στις 20:30, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπάγερν στο Μόναχο με στόχο τη νίκη.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για το παιχνίδι Μπάγερν Μονάχου-Παναθηναϊκού, καθώς και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Κώστας Σλούκας Συνολικές Ασίστ 8+

Τι Τζέι Σορτς Συνολικές Ασίστ 8+

Γουέινιεν Γκάμπριελ Συνολικά Ριμπάουντ 4+

Αϊζάια Μάικ Σύνολο Πόντων 16+

Τζέριαν Γκραντ Σύνολο Πόντων 13+

Πρώτος Σκόρερ Τσεντί Οσμάν

Νίκος Ρογκαβόπουλος Σύνολο Πόντων 11+

Χουάντσο Ερναγκόμεθ Σύνολο Πόντων 15+

Pamestoixima.gr: 620 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 620 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PSCOMBO, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια της Serie A, Βερόνα-Μπολόνια (19:30) και Κόμο-Μίλαν (21:45) και το ματς της Bundesliga, Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου (21:30) για τα οποία το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές.

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα