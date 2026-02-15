Με ψυχολογία η Ατλέτικο

Το G/G του 1,64 στο Μαρσέιγ – Στρασβούργο (2-2) ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες. Η Στουρμ Γκρατς ηττήθηκε 1-0 στη Βάτενς, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε μόνο δύο γκολ στη Σάλφορντ (2-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Αγγλίας, την Α’ Αυστρίας και την Α’ Γαλλίας.

ΓΚΡΙΣΜΠΙ – ΓΟΥΛΒΣ

Τέταρτος γύρος του Κυπέλλου Αγγλίας, η αναμέτρηση είναι μονή. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Υπάρχει διαφορά τριών κατηγοριών, καθώς η Γκρίσμπι είναι 8η στη Β’ Αγγλίας και η Γουλβς ουραγός στην Πρέμιερ. Η γηπεδούχος έδωσε τρία ματς για να φτάσει εδώ, όλα ήταν Over και τα δύο και G/G. Η φιλοξενούμενη μπήκε στον προηγούμενο γύρο όπου διέλυσε 6-1 τη Σριούσμπερι. Λογικά θα κερδίσει και απόψε, αλλά μπορεί η γηπεδούχος να σκοράρει. Όπως έπραξε στα 5/5 εντός έδρας παιχνίδια της. Επίσης, η φιλοξενούμενη έφαγε γκολ στις 12/13 φετινές εξόδους!

ΓΚΡΑΤΣΕΡ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Η Σάλτσμπουργκ είναι το φαβορί στην αναμέτρηση, αλλά η Γκράτσερ παλεύει όλα της τα παιχνίδια αν και προτελευταία στον βαθμολογικό πίνακα. Η περσινή μεταξύ τους αναμέτρηση στο ίδιο γήπεδο έληξε G/G και αυτό θα ποντάρουμε να συμβεί και σήμερα. Η γηπεδούχος το επιβεβαίωσε στα τελευταία επτά παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και στα 7/9 στη βάση της στο πρωτάθλημα. Σε αυτή δέχτηκε γκολ και στα εννέα. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 3/5 μέσα – έξω και 4/7 μακριά από το «σπίτι» της. Επίσης, παραβιάστηκε η εστία της στις 12/15 εξόδους!

ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ

Η Ατλέτικο ήταν εντυπωσιακή την περασμένη Πέμπτη κόντρα στην Μπαρτσελόνα (4-0) στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας και κατεβαίνει τώρα με την ψυχολογία στα ύψη για να κερδίσει τη Βαγεκάνο και να μείνει μόνη της στην 3η θέση, αφού έχασε χθες η Βιγιαρεάλ στη Χετάφε (1-2). Η γηπεδούχος έχει αρκετά εσωτερικά προβλήματα, ενώ θα «μετακομίσει» και στο «σπίτι» της γειτονικής Λεγκανές λόγω προβλημάτων στο στάδιό της. Επίσης, μετράει 4/4 ήττες που την έφεραν μέσα στην επικίνδυνη ζώνη. Τέλος, έχασε τις 3/4 φορές που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.30 506 ΓΚΡΙΣΜΠΙ – ΓΟΥΛΒΣ G/G 1,84

15.30 507 ΓΚΡΑΤΣΕΡ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ G/G 1,77

17.15 559 ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ 2 1,82