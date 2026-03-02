Με παράδοση η Μπενφίκα

To «2» της Μπριζ ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες καθώς κέρδισε 2-1 τη Σαρλερουά με γκολ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων! Έδινε 1,90. Όσον αφορά τη Φενέρμπαχτσε βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από την Αντάλιασπορ και το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει στο τελικό 2-2. Επίσης, η Κοπεγχάγη ηττήθηκε 2-1 από τη Ράντερς και έμεινε εκτός πλέι οφ στη Δανία! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Πορτογαλίας και τη Β’ Γαλλίας.

ΑΜΙΑΝ – ΤΡΟΥΑ

Η Τρουά έπεσε από την κορυφή μετά την προχθεσινή νίκη η Σεντ Ετιέν στην Πο με 3-0. Ευκαιρία να επιστρέψει σε αυτή κερδίζοντας απόψε την Αμιάν, η οποία δίνει τη δική της μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η γηπεδούχος διασύρθηκε πέρυσι εντός έδρας από τη φιλοξενούμενη με 3-0. Επίσης, έχασε στα 4/5 παιχνίδια εντός – εκτός και στα 6/9 στο «σπίτι» της. Επιπλέον, η Τρουά πήρε τη νίκη στις 4/7 εξορμήσεις της. Τελευταία κάνει… νερά έχοντας 1-1-3, γι’ αυτό και την ξεπέρασε η Σεντ Ετιέν. Μπορεί απόψε να μπει ξανά στο μονοπάτι των συνεχόμενων επιτυχιών περνώντας από μία έδρα που είναι από τις πιο «φιλόξενες» στην κατηγορία (η Αμιάν έχει 2-3-7 στη βάση της)!

ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ

Η Μπενφίκα αποκλείστηκε με ψηλά το κεφάλι από το Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς έβαλε δύσκολα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στις δύο αναμετρήσεις στη νοκ-άουτ φάση. Στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της στο πρωτάθλημα όπου είναι στο «-10» από την πρωτοπόρο Πόρτο μετά τη νίκη αυτής επί της Αρούκα με 3-1 την περασμένη Παρασκευή. Δεν υπάρχει λοιπόν το παραμικρό περιθώριο για γκέλα απέναντι στην ανεβασμένη Ζιλ Βιθέντε. Η γηπεδούχος «τρέχει» σερί 4-5-2, αλλά εντός έδρας μετράει 7/7 ήττες κόντρα στην αποψινή αντίπαλό της! Επίσης, η φιλοξενούμενη έχει 6/7 νίκες εντός – εκτός και 8/11 μακριά από το «σπίτι» της στο πρωτάθλημα. Με «όπλο» την παράδοση μπορεί να πάρει άλλη μία στο «Μπαρσέλος».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 675 ΑΜΙΑΝ – ΤΡΟΥΑ 2 1,87

22.15 680 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2 1,63