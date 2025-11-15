Με κίνητρο Ελβετία και Σαπεκοένσε

Το Κροατία – Νησιά Φερόε έληξε 3-1 χθες και επιβεβαιώθηκε το 3,10 στο G/G! Επίσης, πέρασε το G/G και στο Πολωνία – Ολλανδία (1-1). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την προτελευταία αγωνιστική στην ευρωπαϊκή ζώνη για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ, τη Β’ Βραζιλίας και τα διεθνή φιλικά.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ

Φιλική αναμέτρηση η οποία διεξάγεται στο γήπεδο της Άρσεναλ στην Αγγλία. Καλύτερη ομάδα σαφώς η Βραζιλία, αλλά η Σενεγάλη μετράει 10 παιχνίδια χωρίς ήττα (6-4-0). Επίσης, σκόραρε στα 18/21 ανεξαρτήτως έδρας επίσημα και μη! Το ίδιο συνέβη και στο προηγούμενο φιλικό με τη νυν αντίπαλό της (2-3). Η τυπικά γηπεδούχος από την άλλη, προέρχεται από το 2-3 με την Ιαπωνία όπου προηγήθηκε 2-0! Δεν είναι απίθανο να δείξει ξανά σημάδια χαλαρότητας και θα ποντάρουμε το G/G.

ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ – ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ

Προτελευταία αγωνιστική στη Β’ Βραζιλίας με τη Βόλτα Ρεδόντα να έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά από την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι σε απελπιστική κατάσταση έχοντας 5/6 ήττες, ενώ διαθέτει και τη χειρότερη επίθεση με 23 γκολ ενεργητικό σε 36 αγωνιστικές. Η Σαπεκοένσε από την άλλη, κρατάει στα χέρια της το εισιτήριο για το Μπραζιλεϊράο. Έχει 5-2-1 στα τελευταία οκτώ ματς ανεξαρτήτως έδρας και πήρε το «τρίποντο» στις 3/ 4 εξορμήσεις. Επίσης, κέρδισε τη γηπεδούχο με 4-2 στον πρώτο γύρο. Δε θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ

Προτελευταία αγωνιστική για τον 2ο όμιλο στην ευρωπαϊκή ζώνη με ορόσημο το Μουυντιάλ. Η Ελβετία είναι 1η με 10 βαθμούς και η Σουηδία τελευταία με μόλις έναν! Μονόπλευρο συνεπώς το κίνητρο με τη φιλοξενούμενη να προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες. Επίσης, θα κατέβει με αλλαγές και άφησε εκτός αποστολής τον βασικό επιθετικό της Γιόκερες. Η γηπεδούχος με «τρίποντο» απόψε εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ. «Τρέχει» σερί 5-1-0 και νίκησε τη νυν αντίπαλό της 2-0 στον πρώτο γύρο. Περιμένουμε να «μιλήσει» το κίνητρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 772 ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ G/G 1,83

21.30 788 ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ – ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 2 1,60

21.45 794 ΕΛΒΕΤΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ 1 1,60