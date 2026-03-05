Λογικό φαβορί η Τσέλιε

Η Μαρσέιγ αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, χθες με την Τουλούζ και το Βαγεκάνο – Οβιέδο έληξε N/G (3-0 η γηπεδούχος). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Σλοβενίας και το Κύπελλο Τσεχίας.

ΚΑΡΒΙΝΑ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ

Μονή αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Τσεχίας. Εάν λήξει ισόπαλη, ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία. Η Καρβινά διατηρεί διαφορά 10 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη και είναι σχετικά επαναπαυμένη. Βρίσκεται πάντως σε… ελεύθερη πτώση έχοντας πέντε συνεχόμενες ήττες ανεξαρτήτως έδρας. Στις τέσσερις εξ αυτών δεν κατάφερε ούτε καν να σκοράρει. Επίσης, έχασε και στα 3/3 ματς στη βάση της. Σε αυτή υπέκυψε και τις 2/3 φορές που υποδέχτηκε την αποψινή αντίπαλό της. Η Βικτόρια Πλζεν από την άλλη, είναι το μεγάλο όνομα στο ζευγάρι. Αποκλείστηκε πριν από μία εβδομάδα από τον Παναθηναϊκό στο Γιουρόπα Λιγκ, ενώ στο πρωτάθλημα έχει μείνει αρκετά πίσω (στο «-16» από την πρωτοπόρο Σλάβια Πράγας). Οπότε, η κατάκτηση του Κυπέλλου είναι ο βασικός της στόχος. Μετράει 8/9 νίκες εκτός έδρας στη διοργάνωση και μπορεί να πάρει την πρόκριση από την κανονική διάρκεια.

ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΤΡΙΤΣΕΒΟ – ΤΣΕΛΙΕ

Η Τσέλιε είναι η ομάδα που κληρώθηκε να παίξει μαζί της η ΑΕΚ στη φάση των «16» του Κόνφερενς Λιγκ. Προπορεύεται στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας έχοντας διαφορά οκτώ βαθμών από τις Μάριμπορ και Κόπερ. Είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με «τρίποντο» σήμερα θα κάνει ένα ακόμη βήμα. Την Αλουμίνι την έχει… πελάτισσα, καθώς την κέρδισε στα 8/10 εντός – εκτός που την αντιμετώπισε, καθώς και στα 5/6 που την επισκέφτηκε. Επίσης, η γηπεδούχος προέρχεται από 3/4 ήττες μέσα – έξω και έχασε 1-0 από την Ολίμπια στο τελευταίο ματς στην έδρα της. Η Ολίμπια είναι ομάδα από το… πάνω ράφι, όπως και η Τσέλιε. Δύσκολα λοιπόν θα της κόψει βαθμό ή βαθμούς.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 965 ΚΑΡΒΙΝΑ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 2 1,74

18.30 968 ΑΛΟΥΜΙΝΙ ΚΙΤΡΙΤΣΕΒΟ – ΤΣΕΛΙΕ 2 1,57