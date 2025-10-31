Λογικό φαβορί η Σανταντέρ

Το G/G του 1,80 στο Σάλτσμπουργκ – Τιρόλ βγήκε χθες σε επτά λεπτά (68’ – 75’). Έληξε 1-1 στην κανονική διάρκεια και προκρίθηκε η γηπεδούχος σημειώνοντας δύο γκολ στην παράταση (3-1 τελικό). Στο Μίντιλαντ – Σίλκεμποργκ από την άλλη, η φιλοξενούμενη δε βρήκε απάντηση στα τέσσερα γκολ που δέχτηκε από τη γηπεδούχο (4-0 τελικό). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Αγγλίας και τη Β’ Ισπανίας.

ΛΟΥΤΟΝ – ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ

Μονή αναμέτρηση για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Υπάρχει διαφορά δύο κατηγοριών ανάμεσα στις δύο ομάδες, αφού η γηπεδούχος αγωνίζεται στην Α’ Αγγλίας και η φιλοξενούμενη στη Νασιονάλ. Η Λούτον προέρχεται από την πρώτη της νίκη με τον τεχνικό Γουίλσιρ στον πάγκο της και θέλει να συνεχίσει παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μαζί της έχει την παράδοση, καθώς τρέχει σερί 8-3-1 ανεξαρτήτως έδρας με τη Φόρεστ Γκριν. Επειδή όμως ο «1» πληρώνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50 θα ποντάρουμε το Ov 1,5 της. Το επιβεβαίωσε στα 3/3 απέναντι στη φιλοξενούμενη εντός – εκτός και στα 4/6 στη βάση της.

ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β

Η Σανταντέρ είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Β’ Ισπανίας και έχει διαφορά 12 πόντων από τη νεοφώτιστη Σοσιεδάδ Β, η οποία βρίσκεται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη. Επίσης, διαθέτει την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας με 27 γκολ σε 11 αγωνιστικές. Προέρχεται από τρεις σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς μεσοβδόμαδα πέρασε από τη Λογρονιές (ομάδα Δ’ κατηγορίας) με 4-0 για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου. Επίσης, κέρδισε τα 2/2 παιχνίδια στη βάση της. Η φιλοξενούμενη ηττήθηκε στα 3/5 εντός – εκτός και έχασε και στις πέντε φετινές εξορμήσεις. Δύσκολα θα τη σκαπουλάρει απόψε σε μία από τις κορυφαίες κατηγορίες της Λίγκας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.30 165 ΛΟΥΤΟΝ – ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,57

21.30 168 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β 1 1,56