Λογικό φαβορί η Ουρακάν

Η Ράνχαϊμ μάζεψε έξι φορές την μπάλα από τα βάθη της εστίας της χθες, αλλά δεν κατάφερε να απαντήσει έστω μία για να έρθει το G/G με την Άαλεσουντ (0-6)! Επίσης, δε βγήκε και το Over στο Ροτ Βάις Έσσεν – Ντόρτμουντ (0-1). Από εκεί και πέρα δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ισπανίας και το Κόπα Σουνταμερικάνα.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ

Με αυτή την αναμέτρηση ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στην Α’ Ισπανίας. Διεξάγεται απόψε λόγω αιτήματος της γηπεδούχου, καθώς δεν είχε αρκετές ημέρες ξεκούρασης μετά το Μουντιάλ Συλλόγων. Η παράδοση είναι συντριπτικά μαζί της, αφού έχει 15-2-0 στα τελευταία 17 παιχνίδια που υποδέχτηκε την Οσασούνα. Τα τρία πιο πρόσφατα ήταν Over. Αυτό θα ποντάρουμε απόψε. Το επιβεβαίωσε στους 6/7 φετινούς επίσημους και φιλικούς αγώνες. Επίσης, ήταν Over οι 9/12 στην έδρα της την περσινή σεζόν. Η Οσασούνα από την άλλη, έφερε το Over στις 3/4 φιλικές αναμετρήσεις της και σκόραρε στις 5/6. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 5/5 εξορμήσεις της. Συνεπώς, εάν το πράξει και απόψε θα βγει πιο εύκολα το Over.

ΟΥΡΑΚΑΝ – ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ

Επαναληπτικό παιχνίδι για τη φάση των «16» στο Κόπα Σουνταμερικάνα. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης έχει η Όνσε Κάλντας (Κολομβία), καθώς επικράτησε 1-0 την περασμένη εβδομάδα. Αυτή πάντως ήταν μόλις η τρίτη της νίκη στα τελευταία 17 παιχνίδια! Επίσης, «τρέχει» σερί 1-3-5 μακριά από την έδρα της. Η Ουρακάν (Αργεντινή) πάλι, έχει κάνει εξαιρετική εκκίνηση στο πρωτάθλημά της όπου είναι στην 3η θέση με εννέα βαθμούς έπειτα από πέντε αγωνιστικές. Ακόμα, είναι πολύ δυνατή στο «σπίτι» της όπου έχει 12-5-3 στα τελευταία 20 ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης και είναι αήττητη στους επτά πιο πρόσφατους αγώνες στο Κόπα Σουνταμερικάνα. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας και περιμένουμε από την Ουρακάν να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 501 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ OVER 1,50

01.00 506 ΟΥΡΑΚΑΝ – ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 1 1,62