Κερδίζει η Νόρτζελαντ

Η Μπολόνια επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί χθες, καθώς κέρδισε 1-0 μέσα στην Μπραν. Το «2» έδινε 1,83. Η Ομόνοια από την άλλη, έχασε 1-0 εντός έδρας από τη Ριέκα και η Σέλτικ διασύρθηκε 4-1 από τη Στουτγάρδη. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Δανίας και τη Β’ Βελγίου.

ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ – ΒΕΪΛΕ

Η Νόρτζελαντ ξεκίνησε δυναμικά στην επιστροφή του δανέζικου πρωταθλήματος από τη δίμηνη διακοπή, καθώς κέρδισε 2-1 τη Σοντερίκε εντός έδρας και με το ίδιο σκορ την πανίσχυρη Κοπεγχάγη εκτός! Δείχνει ικανή να επιστρέψει στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Υποδέχεται τώρα την ουραγό Βέιλε, της οποίας επικράτησε στα 4/4 μέσα – έξω, καθώς και στα 10/11 στο «σπίτι» της! Σε αυτό έχει και 6/7 νίκες ανεξαρτήτως αντιπάλου σε Λίγκα και Κύπελλο. Όσον αφορά τη φιλοξενούμενη, η οποία είναι στο «-6» από τη σωτηρία, έχασε στις 8/10 αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας στο πρωτάθλημα. Επίσης, παραμένει χωρίς «τρίποντο» μακριά από τη βάση της έχοντας 0-2-8 σε 10 αγώνες φέτος! Εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να ηττηθεί και σε αυτή την έξοδό της.

ΛΙΕΓΗ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Β

Αναμέτρηση για τη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου με τη Λιέγη να βρίσκεται μέσα στις θέσεις που οδηγούν στα μπαράζ για την άνοδο. Δύσκολα θα προλάβει τη δυάδα που δίνει απευθείας εισιτήριο, καθώς απέχει 11 βαθμούς από τη 2η Κορτράικ. Η δεύτερη ομάδα της Κλαμπ Μπριζ από την άλλη, είναι μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και στο «-4» από τη σωτηρία. Επίσης, έχασε στα 6/9 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και στις 7/8 εξορμήσεις. Μία νίκη έχει μακριά από τη βάση της φέτος σε 11 αγώνες και ήταν στην ουραγό Ολιμπίκ Σαρλερουά με 3-0. Επιπλέον, ηττήθηκε στα 2/2 εντός – εκτός από τη σημερινή αντίπαλό της. Ακόμα, η γηπεδούχος «τρέχει» σερί 4-2-1 μέσα – έξω και 3-0-0 στο «σπίτι» της. Μπορεί να πάρει το τέταρτο συνεχόμενο «τρίποντο» σε αυτό.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 138 ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ – ΒΕΪΛΕ 1 1,55

21.00 151 ΛΙΕΓΗ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Β 1 1,65