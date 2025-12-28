Ισχυρή εντός η Ακαντέμικα Βισέου

To «2+Un 4,5» της Γιουβέντους (2-0 στην Πίζα) ήταν η μοναδική πρόταση που πέρασε χθες. Έδινε 1,75. Από εκεί και πέρα, κέρδισε με Un 1,5 η Βενέτσια τη Βίρτους Εντέλα (1-0) και κόλλησε στο 0-0 η Σεντ Τζόνστον με την ουραγό Ρος Κάουντι. Για σήμερα έχουμε δύο επιλογές. Προέρχονται από την Α’ Ιταλίας και τη Β’ Πορτογαλίας.

ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β

Η Ακαντέμικα Βισέου ονειρεύεται άνοδο στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Είναι στη ζώνη των μπαράζ και στο «-3» από τη 2η θέση. Εκεί βέβαια βρίσκεται η Σπόρτινγκ Β, η οποία δεν έχει δικαίωμα ανόδου, καθώς είναι η δεύτερη ομάδα της παρέας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Οπότε, μπορεί να ελπίζει βάσιμα ότι η νέα σεζόν ίσως τη βρει στα μεγάλα σαλόνια. Εξάλλου, ηττήθηκε τελευταία φορά στις 27 Σεπτεμβρίου και έκτοτε μετράει 7-4-0 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, έχει την καλύτερη έδρα στην κατηγορία με 5-1-1 και κέρδισε με άνεση τα τελευταία πέντε παιχνίδια σε αυτή. Υποδέχεται την Μπενφίκα Β, η οποία είναι στο «+2» από τα μπαράζ για την αποφυγή του υποβιβασμού και στο «+3» από την επικίνδυνη ζώνη. Διατηρεί αήττητο τεσσάρων αγώνων εντός – εκτός (2-2-0), αλλά μακριά από το «σπίτι» της έχει 1-4-2. Περιμένουμε εύκολα ή δύσκολα να λυγίσει στην ισχυρή Ακαντέμικα Βισέου.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΣΑΣΟΥΟΛΟ

Ντερμπάκι στην Α’ Ιταλίας με την παράδοση να «εγγυάται» ότι θα μπουν αρκετά γκολ απόψε, καθώς ήταν G/G ή Over τα 13/13 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας, αλλά και τα 8/8 σε αυτή της γηπεδούχο! Επίσης, η Μπολόνια μετράει 7/8 G/G ή Over μέσα – έξω και 4/5 στη βάση της. Η Σασουόλο από την πλευρά της, έχει 6/8 εντός – εκτός και 3/4 μακριά από το «σπίτι» της. Ακόμα, σκόραρε στις 3/4 εξορμήσεις, καθώς και στις 9/10 επισκέψεις στην Μπολόνια.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

13.00 699 ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β 1 1,83

19.00 711 ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΣΑΣΟΥΟΛΟ G/G ή Ov 1,58