Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Ζελένσκι με αιχμές κατά Πούτιν: «Μακάρι να πεθάνει»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε χριστουγεννιάτικο μήνυμα προς τον λαό της Ουκρανίας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας ότι «σήμερα μοιραζόμαστε ένα όνειρο και κάνουμε μια ευχή για όλους», ενώ εξέφρασε την ελπίδα να πεθάνει ο Πούτιν, χωρίς να τον κατονομάζει.

«Μπορεί ο καθένας από εμάς να σκέφτεται μέσα του «Ας πεθάνει»,» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο για να προσθέσει: «αλλά όταν στρεφόμαστε προς τον Θεό, φυσικά, ζητάμε κάτι μεγαλύτερο»

«Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Παλεύουμε για αυτήν. Και προσευχόμαστε για αυτήν. Και την αξίζουμε», συνέχισε ο Ζελένσκι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί επιθυμούν κάθε οικογένεια να ζει σε αρμονία και κάθε παιδί να χαίρεται με δώρα, χαμόγελα και πίστη στην καλοσύνη και τα θαύματα.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η καλοσύνη και η αλήθεια θα επικρατήσουν: «Είθε να επικρατήσει η ειρήνη. Είθε να επικρατήσουμε εμείς. Και είθε να επικρατήσει η Ουκρανία».

Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έδειξε νέα προθυμία να κάνει παραχωρήσεις σε διάφορα βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων που απειλούσαν να σταματήσουν την αναδυόμενη ειρηνευτική διαδικασία με τη Μόσχα, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη στη Ρωσία.

Σε μια ασυνήθιστα ειλικρινή και ευρεία συνάντηση με δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Ζελένσκι έδωσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με ένα σχέδιο 20 σημείων που περιέγραψε ως «ένα θεμελιώδες έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου, ένα πολιτικό έγγραφο μεταξύ μας, της Αμερικής, της Ευρώπης και των Ρώσων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε επίσης τις λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφάλειας μεταξύ της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες θα αποτελέσουν κρίσιμο μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι αναμένει να λάβει απάντηση από τη Μόσχα την Τετάρτη, μετά τη συνάντηση της αμερικανικής πλευράς με το Κρεμλίνο.