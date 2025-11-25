Goal/Goal και Over από το Champions League

Πέρασαν και την Κυριακή οι προτάσεις της στήλης! Η τριάδα από τη Super League με το «διπλό» και Over 1,5 του Παναθηναϊκού (1,55) στο ματς με τον Πανσερραϊκό, το Over 2,5 στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Κηφισιά και τον «άσο» της ΑΕΚ (1,47) στον αγώνα με τον Άρη έδωσε απόδοση 3,44!

Από το Champions League είναι οι σημερινές προτάσεις μας με Goal/Goal και Over. Χωρίς νίκη παραμένουν η Μπόντο Γκλιμτ και η Γιουβέντους. Η πρώτη έχει 2 βαθμούς και η δεύτερη 3. Θα βγουν στην επίθεση για τη νίκη. Και οι 2 έχουν φέρει από 3 Goal/Goal στις 4 πρώτες αγωνιστικές της League Phase. Το Goal/Goal είναι πιθανό και στη μεταξύ τους αναμέτρηση στη Νορβηγία.

Φαβορί είναι η Νάπολι στο παιχνίδι της με την έκπληξη της διοργάνωσης, την Καραμπάκ. Τρεις βαθμούς λιγότερους έχει η Νάπολι και με νίκη πιάνει στη βαθμολογία την Καραμπάκ. Το σκορ μπορεί να ξεφύγει σε αυτό το παιχνίδι. Η Νάπολι έχει φέρει 2 Over, στη νίκη με 2-1 κατά της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την ήττα με 6-2 από την Αϊντχόφεν. Η Καραμπάκ μετράει 3 Over, στη νίκη με 2-3 κατά της Μπενφίκα, την ήττα με 3-1 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την ισοπαλία 2-2 με την Τσέλσι. Ποντάρουμε στα πολλά γκολ.

Τον συνδυασμό Goal/Goal και Over επιλέγουμε για το παιχνίδι της Τσέλσι με την Μπαρτσελόνα. Και οι 2 ομάδες πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ στα παιχνίδια τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η Τσέλσι έχει φέρει 3 Goal/Goal και Over. Η Μπαρτσελόνα μετράει 4 Goal/Goal και Over στις 4 αναμετρήσεις της στο Champions League.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

856 (22:00) ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ GOAL/GOAL 1,50

857 (22:00) ΝΑΠΟΛΙ-ΚΑΡΑΜΠΑΚ OVER 1,52

860 (22:00) ΤΣΕΛΣΙ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ GOAL/GOAL+OVER 1,54