Goal/Goal από την Αγγλία

Ο 1 από τους 2 «άσους» που είχαμε επιλέξει από τη Σαουδική Αραβία πέρασε χτες. Η Αλ Σουκούρ κέρδισε με 2-1 την Αλ Νάτζμα. Η Αλ Φάιχα και η Αλ Χαζμ έμειναν στο 0-0.

Στην Boxing Day στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Συνήθως γίνονται αρκετές εκπλήξεις, γι’ αυτό αποφεύγουμε τα φαβορί και ποντάρουμε σε 2 Goal/Goal. To πρώτο είναι από τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στο ματς της Τρανμίρ Ρόβερς με την Φλίτγουντ. Πρόκειται για αμφίρροπο παιχνίδι, ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα.

Η Τρανμίρ παίζει στην έδρα της αλλά προέρχεται από 2 ήττες, από την Κρου με 1-4 και την Όλνταμ με 3-1. Η Φλίτγουντ κέρδισε στα 2 τελευταία ματς την Νιούπορτ με 0-2 και την Τζίλιγχαμ με 2-1. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση αλλά δέχονται και γκολ. Στις 6 τελευταίες αγωνιστικές έχουν φέρει από 5 Goal/Goal.

Το δεύτερο Goal/Goal είναι από το μοναδικό ματς της Premier League, που διεξάγεται σήμερα, ανάμεσα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Νιούκαστλ. Απρόβλεπτη είναι η Γιουνάιτεντ, ικανή για κάθε αποτέλεσμα. Ηττήθηκε με 2-1 από την Άστον Βίλα στην προηγούμενη αγωνιστική ενώ στο τελευταίο ματς στο γήπεδό της παραχώρησε ισοπαλία με 4-4 στην Μπόρνμουθ. Προέρχεται από 5 σερί Goal/Goal.

Η Νιούκαστλ προηγήθηκε με 2-0 στο εντός έδρας ματς με την Τσέλσι, αλλά ισοφαρίστηκε 2-2. Στα 6 τελευταία παιχνίδια της έφερε 5 Goal/Goal. Μπορεί να σκοράρει στο Old Trafford αλλά δύσκολα θα κρατήσει το μηδέν στην άμυνα. Η λογική λέει ότι και σε αυτό το παιχνίδι θα σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

566 (17:00) ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ GOAL/GOAL 1,67

624 (22:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ GOAL/GOAL 1,52