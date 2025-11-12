Goal/Goal από τη Βραζιλία

Πέρασαν και τα 3 Over που είχαμε επιλέξει την Τρίτη από το League Trophy! H τριάδα με τα Over στα ματς Άκρινγκτον-Λιντς U21 (1,44), Κάρντιφ-Άρσεναλ U21 (1,48) και Χαρογκέιτ-Νιούκαστλ U21 (1,45) έδωσε απόδοση 3,09!

Ελάχιστα είναι τα παιχνίδια που γίνονται σήμερα. Από αύριο όμως έως την Τρίτη το διεξάγονται αγώνες των εθνικών ομάδων.

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το εξ αναβολής παιχνίδι του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος ανάμεσα στην Ατλέτικο Μινέιρο και τη Φορταλέζα. Βρίσκουμε σε καλή απόδοση το Goal/Goal το οποίο βγαίνει από την παράδοση. Και στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις τους, στην έδρα της Ατλέτικο Μινέιρο, σκόραραν και οι δύο (1-2, 3-2, 3-1, 1-1).

Η Ατλέτικο Μινέιρο κέρδισε με 2-4 την Σαπεκοένσε και συμπλήρωσε 4 αγωνιστικές αήττητη (3-1-0). Απομακρύνθηκε από τις επικίνδυνες θέσεις και πλέον διεκδικεί εισιτήριο για το Λιμπερταδόρες.

Η Φορταλέζα είναι προτελευταία στη βαθμολογία και δίνει μάχη για να σωθεί. Έχει πάρει τα πάνω της στα τελευταία ματς. Είναι αήττητη 4 αγωνιστικές και προέρχεται από 3 σερί ισοπαλίες, όλες με Goal/Goal, κόντρα στην Σάντος με 1-1, τη Σεαρά με 1-1 και τη Γκρέμιο με 2-2. Αξίζει να παιχτεί το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

194 (01:30) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ-ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ GOAL/GOAL 1,92