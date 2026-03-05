Goal/Goal από Premier League και Κύπελλο Γαλλίας

Δύο παιχνίδια έχουν ενδιαφέρον στο σημερινό πρόγραμμα. Το ένα είναι από την Premier League ανάμεσα στην Τότεναμ και την Κρίσταλ Πάλας. Μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία δίνει η Τότεναμ και ψάχνει μία νίκη μετά από 10 αγωνιστικές (0-4-6) για να ανασάνει βαθμολογικά. Μόλις 1 βαθμό πίσω της βρίσκονται η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Γουέστ Χαμ.

Η Κρίσταλ Πάλας είναι άνετη βαθμολογικά και θα προσπαθήσει να κάνει τη ζημιά στη συμπολίτισσά της. Πέρσι την κέρδισε με 0-2. Στα άλλα 4 ματς της τελευταίας πενταετίας γνώρισε ισάριθμες ήττες. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν με άνεση αλλά δέχονται και γκολ. Στις 6 τελευταίες αγωνιστικές η Τότεναμ μετράει 5 Goal/Goal. Σκόραρε και στα 6 πρόσφατα ματς η Φούλαμ και στα 4 δέχτηκε γκολ. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Στο Κύπελλο Γαλλίας ολοκληρώνεται η προημιτελική φάση με τον αγώνα Λυών-Λανς. Το δείχνουν και οι αποδόσεις πόσο αμφίρροπο είναι αυτό το ματς. Και οι 2 ομάδες είναι ικανές για την πρόκριση και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν. Συνήθως έχουν αρκετά γκολ τα μεταξύ τους παιχνίδια. Και στα 5 πρόσφατα στην έδρα της Λυών έγινε Over. Στα 4 από αυτά σκόραραν και οι 2 ομάδες. Έχει ρίσκο η επιλογή σημείου. Πιο ασφαλής επιλογή είναι το Goal/Goal.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

879 (22:00) TOTENAM-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ GOAL/GOAL 1,65

980 (22:10) ΛΥΩΝ-ΛΑΝΣ GOAL/GOAL 1,62