Goal/Goal από Γερμανία και Ισπανία

Πέρασαν την Πέμπτη οι προτάσεις της στήλης από το Europa League! Η δυάδα με τον «άσο» της Λουντογκόρετς (1,84) στο ματς με την Νις και τον «άσο» μαζί με το Over 1,5 της Σέλτικ (1,57) στον αγώνα με την Ουτρέχτη έδωσε απόδοση 2,89!

Δύο Goal/Goal ξεχωρίσαμε από το σημερινό κουπόνι, το 1 με μεγάλη απόδοση και το ανάλογο ρίσκο.

Στην Bundesliga λογικά θα σκοράρουν η Κολωνία και η Βόλφσμπουργκ. Ηττήθηκε με 2-1 από την Φράιμπουργκ, στην προηγούμενη αγωνιστική, η Κολωνία και συμπλήρωσε 4 σερί Goal/Goal και Over. Η Βόλφσμπουργκ έχασε με 3-1 από την Μάιντζ και έφερε το 11ο συνεχόμενο Goal/Goal!

Σκόραραν και οι 2 στις 3 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στο πρωτάθλημα. Έχουν 1 βαθμό διαφορά (20 η Κολωνία και 19 η Βόλφσμπουργκ) και θέλουν να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα.

Το δεύτερο Goal/Goal είναι από τη La Liga, στον αγώνα της Εσπανιόλ με την Αλαβές. Πολύ καλή πορεία κάνει η Εσπανιόλ, βρίσκεται σταθερά ψηλά στη βαθμολογία, αλλά προέρχεται από ήττα με 3-2 από τη Βαλένθια. Η Αλαβές δίνει μάχη για να σωθεί και πήρε βαθμολογική ανάσα με τη νίκη της 2-1 κατά της Μπέτις. Πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ στους περισσότερους αγώνες τους.

Η Εσπανιόλ έφερε 3 Goal/Goal στα 5 πρόσφατα παιχνίδια της. Η Αλαβές μετράει 4 Goal/Goal στα 6 πρόσφατα ματς. Βρήκαν δίχτυα και οι 2 στα 3 από τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια και στις 2 έδρες. Βρίσκουμε ψηλά το Goal/Goal σε αυτό το ματς και σκοπεύουμε να το τιμήσουμε.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

168 (21:30) ΚΟΛΩΝΙΑ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ GOAL/GOAL 1,50

182 (22:00) ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΑΛΑΒΕΣ GOAL/GOAL 2,17