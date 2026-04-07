Goal/Goal από το Champions League

Η Γιουβέντους κέρδισε χτες με 2-0 την Τζένοα και πέρασαν ο «άσος» και το Over 1,5. Δεν έγινε όμως το Goal/Goal στο ματς της Χιρόνα με τη Βιγιαρεάλ. Άνοιξε το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η Χιρόνα και δεν βρήκε απάντηση η Βιγιαρεάλ.

Οι 2 πρώτοι προημιτελικοί του Champions League, Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ, γίνονται σήμερα. Και στα 2 παιχνίδια οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στις φιλοξενούμενες ομάδες. Είναι δύσκολα όμως τα ματς, ειδικά αυτό της Ρεάλ με την Μπάγερν. Βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση οι Βαυαροί και μπορούν να κερδίσουν σε οποιαδήποτε έδρα.

Η Ρεάλ όμως ήταν αουτσάιντερ και στην προηγούμενη φάση κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και την κέρδισε με 3-0 στο «Μπερναμπέου». Η Μπάγερν θα προσέξει για να μην πάθει ζημιά και λογικά θα σκοράρει. Στην έδρα της βρίσκει δίχτυα σε όλα σχεδόν τα ματς η Ρεάλ. Το Goal/Goal δείχνει να είναι καλή επιλογή.

Φαβορί για τη νίκη είναι και η Άρσεναλ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Από την απρόσμενη ήττα με 2-1 στο Κύπελλο από την Σαουθάμπτον προέρχεται η Άρσεναλ. Μετά την απώλεια του League Cup έμεινε και εκτός Κυπέλλου. Στο Πρωτάθλημα όμως έχει ξεφύγει στη βαθμολογία και στο Champions League έχει το προβάδισμα για την πρόκριση κόντρα στην Σπόρτινγκ. Δυσκολεύτηκε στην προηγούμενη φάση, έφερε ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Λεβερκούζεν και προκρίθηκε με τη νίκη 2-0 στη ρεβάνς στο «Έμιρεϊτς».

H Σπόρτινγκ πήρε μεγάλη πρόκριση κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ. Ανέτρεψε το 3-0 με το οποίο ηττήθηκε στη Νορβηγία. Κέρδισε με 3-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα ρεβάνς στη Λισαβόνα και με 5-0 στην παράταση. Σκοράρει με άνεση στην έδρα της αλλά δέχεται και γκολ. Ποντάρουμε στο Goal/Goal και σε αυτό το ματς.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

148 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ GOAL/GOAL 1,41

149 (22:00) ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ.-ΑΡΣΕΝΑΛ GOAL/GOAL 1,82