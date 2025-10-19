Goal/Goal από Αγγλία και Ελλάδα

Οι επιτυχίες της στήλης συνεχίστηκαν με 4ο σερί ταμείο το Σάββατο! Πέρασαν τα 3 φαβορί από τη Γερμανία και την Αγγλία. Η Λειψία κέρδισε με 2-1 το Αμβούργο, η Μάντσεστερ Σίτι με 2-0 την Έβερτον και η Άρσεναλ με 0-1 τη Φούλαμ. Η τριάδα τους έδωσε απόδοση 3,05!

Σήμερα ποντάρουμε σε 2 Goal/Goal από την Αγγλία και την Ελλάδα και 1 «διπλό» από την Ισπανία. Η Τότεναμ και η Άστον Βίλα πέτυχαν αλλά και δέχτηκαν γκολ στα 3 τελευταία παιχνίδια τους στην Premier League. Το Goal/Goal βγαίνει και από την παράδοση. Σκόραραν και οι 2 ομάδες στις 4 από τις 5 πρόσφατες αναμετρήσεις τους (1-2, 2-1, 0-2, 1-2, 4-1).

Στη Super League ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Δύο βαθμούς περισσότερους έχει η ΑΕΚ και θα μείνει μόνη της στην κορυφή ακόμα και με την ισοπαλία. Την έφτασε από χτες ο Ολυμπιακός, με τη νίκη του 0-2 στη Λάρισα. Στην επόμενη αγωνιστική παίζουν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη νίκη με 2-1 κατά του Ολυμπιακού και αν κάνει το «διπλό» θα ανέβει στην πρώτη θέση. Και οι 2 ομάδες θα κυνηγήσουν την νίκη και μπορούν να σκοράρουν. Ο ΠΑΟΚ μετράει 3 Goal/Goal στα 4 τελευταία ματς.

Στην τριάδα συμπεριλάβαμε και 1 φαβορί, τη Ρεάλ Μαδρίτης στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Χετάφε. Έπεσε στη 2η θέση, μετά την χτεσινή αγχωτική νίκη με 2-1 (με γκολ στις καθυστερήσεις) της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Χιρόνα. Με νίκη θα την περάσει και πάλι και θα πάει στο μεταξύ τους ντέρμπι, την επόμενη αγωνιστική στη Μαδρίτη, με διαφορά 2 βαθμών. Η Χετάφε συμπλήρωσε 4 παιχνίδια χωρίς νίκη (2 ισοπαλίες και 2 ήττες) και δύσκολα θα κόψει βαθμούς από τη Ρεάλ με την οποία έχει πολύ καλές σχέσεις. Στις 3 πρόσφατες επισκέψεις της σε αυτή την έδρα η Ρεάλ κέρδισε με 0-1, 0-2 και 0-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

697 (16:00) ΤΟΤΕΝΑΜ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ GOAL/GOAL 1,68

774 (21:00) AEK-ΠΑΟΚ GOAL/GOAL 1,75

783 (22:00) XETAΦΕ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2 1,44