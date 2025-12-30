Φαβορί και Over από την Premier League

Πέρασαν τη Δευτέρα ο «άσος» της Ρόμα (1,61), στο ματς με την Τζένοα και το Goal/Goal στο παιχνίδι Μπέρμπιγχαμ-Σαουθάμπτον (1,70). Η τρίτη επιλογή μας ήταν με τον «άσο» της Πόρτο μαζί με το Over στον αγώνα με την Άβες. Κέρδισε η Πόρτο, αλλά με 2-0 και δεν έγινε το Over.

Από την Premier League είναι οι σημερινές προτάσεις μας με 2 φαβορί και 1 Over. Η Τσέλσι ηττήθηκε με 1-2 από την Άστον Βίλα και υποχώρησε στην 5η θέση. Αυτή ήταν η 2η ήττα της σε 9 αγωνιστικές. Πιθανή είναι η επιστροφή στις νίκες στο ματς με την Μπόρνμουθ. Από τη βαριά ήττα με 4-1 στην έδρα της Μπρέντφορντ προέρχεται η Μπόρνμουθ. Συμπλήρωσε 9 σερί ματς χωρίς νίκη (0-4-5). Δεν χάνει εύκολα και το απέδειξε με το 4-4 στην τελευταία έξοδό της κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δύσκολα όμως θα κόψει βαθμούς από την Τσέλσι.

Το δεύτερο φαβορί είναι η Άρσεναλ στο ντέρμπι με την Άστον Βίλα. Το Σάββατο κέρδισε με 2-1 την Μπράιτον και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Νοιώθει όμως την πίεση της Μάντσεστερ Σίτι η οποία βρίσκεται μόλις 2 πόντους πίσω της. Στη μάχη του τίτλου είναι και η Άστον Βίλα η οποία έχει 3 πόντους λιγότερους από την Άρσεναλ.

Κρίσιμο είναι το σημερινό παιχνίδι και για τις 2 ομάδες. Η Άρσεναλ είναι πολύ δυνατή στην έδρα της (8-1-0) και θέλει τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή, ακόμα και αν την Πρωτοχρονιά η Μάντσεστερ Σίτι κερδίσει εκτός έδρας την Σάντερλαντ. Παράλληλα θα απομακρυνθεί 6 βαθμούς από την Άστον Βίλα.

Να μείνει αήττητη στο ντέρμπι είναι ο στόχος της Άστον Βίλα. Με την ισοπαλία θα παραμείνει σε απόσταση 3 βαθμών από την Άρσεναλ. Με νίκη θα την πιάσει στη βαθμολογία. Δεν είναι τόσο εύκολο το ματς για την Άρσεναλ όσο δείχνει η χαμηλή απόδοση του «άσου» αλλά μπορεί να το κερδίσει. Ποντάρουμε στον «άσο» της.

Ακόμα πιο χαμηλά βρίσκουμε τον «άσο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον αγώνα με την ουραγό της βαθμολογίας και καταδικασμένη σε υποβιβασμό Γουλβς. Δεν αξίζει να παιχτεί αυτός ο «άσος». Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. H Γουλβς πάλεψε στο Anfield και ηττήθηκε με 2-1 από τη Λίβερπουλ. Η Γιουνάιτεντ κέρδισε με 1-0 την Νιούκαστλ κι ενώ προερχόταν από 3 σερί Over. Μπορεί να κάνει και μόνη της το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

779 (21:30) ΤΣΕΛΣΙ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1 1,52

785 (22:15) ΑΡΣΕΝΑΛ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1 1,48

786 (22:15) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΓΟΥΛΒΣ OVER 1,57