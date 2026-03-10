Φαβορί και Over από το Champions League

H διπλή παραλλαγή 1Χ μαζί με το Over 1,5 πέρασαν στο ματς του Παναιτωλικού με την Κηφισιά. Η Εσπανιόλ όμως παρέμεινε χωρίς νίκη το 2026. Παραχώρησε ισοπαλία με 1-1 στην Οβιέδο.

Το Champions League επιστρέφει σήμερα με τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16» και οι επιλογές μας είναι με 2 φαβορί και 1 Over. Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει ξεφύγει στη βαθμολογία της Bundesliga και στο Champions League θα επιδιώξει να «καθαρίσει» την πρόκριση από το πρώτο ματς με την Αταλάντα.

Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη φάση η Αταλάντα έβγαλε νοκ άουτ την Ντόρτμουντ αν και ηττήθηκε με 2-0 στο πρώτο ματς στη Γερμανία. Στη ρεβάνς πήρε τη νίκη με 4-1 και έκανε την ανατροπή. Η Μπάγερν θα προσέξει για να μην πάθει ζημιά στο Μπέργκαμο και πιστεύουμε ότι θα πάρει τη νίκη.

Φαβορί είναι και η Ατλέτικο Μαδρίτης στον αγώνα με την Τότεναμ. Είναι δυνατή στην έδρα της και θα κυνηγήσει σκορ πρόκρισης, κάτι που έκανε και στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, όπου κέρδισε με 4-0 την Μπαρτσελόνα. Χάρη σε αυτό το σκορ προκρίθηκε στον τελικό, παρά την ήττα της με 3-0 στη ρεβάνς στη Βαρκελώνη. Η Τότεναμ πάει από το κακό στο χειρότερο και θα δώσει μάχη για την παραμονή της στην Premier League. Με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν οι 2 ομάδες στα τελευταία παιχνίδια η Ατλέτικο πρέπει να πάρει τη νίκη.

Στην τριάδα συμπεριλάβαμε και το Over του αγώνα της Νιούκαστλ με την Μπαρτσελόνα. Προβληματίζει με τις εμφανίσεις της η Νιούκαστλ και θα έχει δύσκολο έργο με την Μπαρτσελόνα. Το Σάββατο ηττήθηκε με 1-3 από τη Μάντσεστερ Σίτι και αποκλείστηκε από το Κύπελλο.

Η Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό της από το Κύπελλο, επέστρεψε στις επιτυχίες στο Πρωτάθλημα με το 0-1 στο Μπιλμπάο κόντρα στην Αθλέτικ και διατήρησε τη διαφορά 4 βαθμών από τη δεύτερη στη βαθμολογία Ρεάλ Μαδρίτης. Θα κυνηγήσει τη νίκη και στο Νιούκαστλ σε ένα ματς που είναι πιθανό να «ανοίξει» και να έχει πάνω από 2 γκολ.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

867 (18:00) ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 1,67

868 (22:00) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΤΟΤΕΝΑΜ 1 1,71

869 (22:00) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ OVER 1,42