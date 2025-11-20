Φαβορί και Goal/Goal από Κολομβία και Αγγλία

Οι «άσοι» από τη Βραζιλία δεν πέρασαν χτες, αφού η Παλμέιρας έμεινε στο 0-0 με τη Βιτόρια και η Σάντος, παρότι προηγήθηκε νωρίς (στο 4’), ισοφαρίστηκε 1-1 (στο 60’ με πέναλτι) από την Μιρασόλ.

Ένα Goal/Goal από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και 1 «άσος» από την Κολομβία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Πιτέρμπορο βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και κινδυνεύει με υποβιβασμό. Άλλαξε όμως προπονητή και με τον Γουίλιαμς στον πάγκο της κέρδισε με 5-0 την Γουίμπλεντον.

Θα προσπαθήσει να κάνει ζημιά και στην πρωτοπόρο Στόκπορτ η οποία προέρχεται από την ήττα με 3-0 από Λούτον και θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες για να μην πέσει από την κορυφή. Δύσκολη είναι η επιλογή σημείου σε αυτό το ματς. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Goal/Goal.

Στην Κολομβία η Ατλέτικο Νασιονάλ είναι πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Λογικά πρέπει να ξεκινήσει με νίκη στην έδρα της κόντρα στην Αμέρικα Ντε Κάλι με την οποία έχει και πολύ καλή παράδοση. Μετράει 8 σερί νίκες εντός έδρας, οι 6 για το πρωτάθλημα και οι 2 για το κύπελλο. Καλή είναι η απόδοση του «άσου» και αξίζει να παιχτεί.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

162 (22:00) ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ-ΣΤΟΚΠΟΡΤ GOAL/GOAL 1,65

166 (02:30) ΑΤΛ. ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤ.-ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 1 1,55