Φαβορί η Μπίρσχοτ

Ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι στο 90+7’ τον ΟΦΗ (1-1) και πέρασε το G/G του 1,76 την περασμένη Κυριακή. Επίσης, η Μπρεστ επικράτησε 2-0 της Χάβρης. Ο «1» πλήρωνε 1,91. Την τριάδα χάλασε η γκέλα της Φέγενορντ στην Μπρέντα (3-3). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Τσάμπιονσιπ Αγγλίας και τη Β’ Βελγίου.

ΜΠΙΡΣΧΟΤ – ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ Β

Η Μπίρσχοτ βρίσκεται στην 3η θέση στη Β’ Βελγίου και στο «-4» από τη δυάδα που οδηγεί στην Α’. Κυνηγάει ουσιαστικά την Κόρτραϊκ, αφού η πρωτοπόρος Μπέβερεν έχει ξεφύγει και θεωρείται από τώρα ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Μέσα στο 2026 βρήκε ξανά τα πατήματά της και μετράει 4-3-1 ανεξαρτήτως έδρας και 3-2-0 στη βάση της. Επίσης, κέρδισε τα 4/6 ματς εντός – εκτός με την αποψινή αντίπαλό της. Η Άντερχετ Β είναι η δεύτερη ομάδα της Άντερλεχτ και δεν έχει δικαίωμα ανόδου. Το θετικό για εκείνη είναι ότι δεν κινδυνεύει, αφού είναι στο «+12» από την «αιώνια αντίπαλό της», την Μπριζ Β. Είναι σε καλή κατάσταση τρέχοντας σερί 3-3-1, αλλά μακριά από το «σπίτι» της έχει 5/7 ήττες. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στη γηπεδούχο που χρειάζεται το «τρίποντο».

ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ – ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ

Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ είναι καθηλωμένη στον πάτο του βαθμολογικοί πίνακα της Τσάμπιονσιπ στην Αγγλία έχοντας επτά βαθμούς, αφού της αφαιρέθηκαν 18. Δεν έχει καμία ελπίδα σωτηρίας ούσα στο «-25» από την 21η Γουέστ Μπρομ. Μετράει 14 συνεχόμενες ήττες ανεξαρτήτως διοργάνωσης και στις 11 εξ αυτών δέχτηκε τουλάχιστον δύο τέρματα. Το ίδιο συνέβη και στα 3/4 παιχνίδια στην έδρα της. Επίσης, έφαγε από δύο και πάνω στα 4/6 που υποδέχτηκε τη Γουότφορντ. Η φιλοξενούμενη απέχει έξι πόντους από την επτάδα που οδηγεί στα μπαράζ προβιβασμού στην Πρέμιερ Λιγκ. Θα είναι μεγάλη αποτυχία εάν γκελάρει στην ουραγό. Το «2» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50 και γι’ αυτό θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ της. Το επιβεβαίωσε στα 3/4 μέσα – έξω και στα 2/2 μακριά από τη βάση της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 809 ΜΠΙΡΣΧΟΤ – ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ Β 1 1,56

21.45 815 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. – ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,60