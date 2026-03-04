Φαβορί από τη Super League και το Κύπελλο Γαλλίας

Οι επιλογές από την Premier League δεν πέρασαν την Τρίτη, το Goal/Goal στο ματς της Μπόρνμουθ με την Μπρέντφορντ («κόλλησε» στο 0-0) και τον «άσο» της Λιντς (ηττήθηκε με 0-1 από τη Σάντερλαντ).

Δύο φαβορί από τη Super League και 1 από το Κύπελλο Γαλλίας αποτελούν τη σημερινή τριάδα. Ο Παναθηναϊκός έπιασε στην 4η θέση τον Λεβαδειακό, τον οποίο αντιμετωπίζει την Κυριακή, εκτός έδρας. Με νίκη σήμερα κόντρα στον ΟΦΗ θα πάει στη Λιβαδειά με αβαντάζ 3 βαθμών. Το συγκεκριμένο ματς είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του.

Ο ΟΦΗ έχει βελτιωθεί πολύ από τότε και στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κέρδισε εύκολα με 4-0 τη Λάρισα. Και ο Παναθηναϊκός όμως βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Πήρε τη νίκη πρόσφατα με 0-2 στο Ηράκλειο κατά του ΟΦΗ. Κέρδισε και τον Άρη με 3-1, ενώ ενδιάμεσα εξασφάλισε την πρόκρισή του στη φάση των «16» του Europa League. Το πιθανότερο είναι να πάρει τη νίκη και στο σημερινό ματς.

Τη νίκη θέλει και ο ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά, το οποίο είχε αναβληθεί στην 18η αγωνιστική μετά από αίτημά του λόγω Europa League. Στο -3 από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έχει την ευκαιρία να τους πιάσει στην 1η θέση και δύσκολα θα την αφήσει να πάει χαμένη. Αποκλείστηκε από το Europa League, αλλά στο πρωτάθλημα επέστρεψε στις νίκες με το 2-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Η Κηφισιά κέρδισε με 1-0 τον Λεβαδειακό και απομακρύνθηκε από τις επικίνδυνες θέσεις. Ποντάρουμε στο «διπλό» του ΠΑΟΚ.

Στο Κύπελλο Γαλλίας είναι νοκ άουτ οι προημιτελικοί. Δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα. Ξεχώρισα τον «άσο» της Μαρσέιγ στον αγώνα με την Τουλούζ. Στους 3 αγώνες που έχει δώσει έως τώρα στο Κύπελλο πέτυχε ισάριθμες νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ. Πιο πρόσφατη ήταν η άνετη νίκη της με 3-0 κατά της Ρεν. Η Τουλούζ δυσκολεύτηκε και στα 3 ματς, εξασφάλισε 2 προκρίσεις με 1 γκολ διαφορά, με την Λυών Ντουσέρ 2-1 και την Αμιάν 1-0 και μία στα πέναλτι, με την Ανζέ 1-1 (6-5 πέναλτι). Λογικά η δυνατή εντός έδρας Μαρσέιγ θα πάρει την πρόκριση.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

899 (18:00) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΦΗ 1 1,44

916 (20:00) ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ 2 1,41

942 (22:00) ΜΑΡΣΕΪΓ-ΤΟΥΛΟΥΖ 1 1,60