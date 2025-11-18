Φαβορί από τα προκριματικά του Μουντιάλ

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης τη Δευτέρα από τα προκριματικά του Μουντιάλ, τα Over στα παιχνίδια Γερμανία-Σλοβακία (1,50) και Μαυροβούνιο-Κροατία (1,64). Έγιναν εύκολα και τα 2 αυτά Over. Η Γερμανία συνέτριψε με 6-0 τη Σλοβακία και η Κροατία έκανε την ανατροπή, από 2-0 σε 2-3, στο Μαυροβούνιο.

Οι αγώνες των εθνικών ομάδων ολοκληρώνονται σήμερα και οι επιλογές μας είναι με 2 «άσους». Κρίσιμο είναι το ματς της Ουαλίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι 2 ομάδες ισοβαθμούν στη 2η θέση του 10ου ομίλου, πίσω από το Βέλγιο που έχει 2 βαθμούς περισσότερους. Λογικά το Βέλγιο θα κερδίσει εντός έδρας το Λιχτενστάιν και θα πάρει την 1η θέση και το εισιτήριο για τα τελικά του Μουντιάλ.

Η 2η θέση που οδηγεί στα playoffs κρίνεται στο Κάρντιφ, Η Ουαλία έχει χειρότερο συντελεστή τερμάτων από τη Βόρεια Μακεδονία και χρειάζεται μόνο τη νίκη για να τερματίσει στη 2η θέση. Η φιλοξενούμενη βολεύεται και με την ισοπαλία. Η έδρα είναι πιθανό να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το ματς. Ποντάρουμε στον «άσο».

Στον 2ο όμιλο είναι αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι της Σουηδίας με τη Σλοβενία. Ουραγός είναι η Σουηδία με μόλις 1 βαθμό και παρά την αλλαγή προπονητή δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα (με 4-1) στην Ελβετία.

Ψάχνει την πρώτη της νίκη στον όμιλο για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις κόντρα στην Σλοβενία, η οποία είναι απογοητευμένη αφού το Σάββατο ηττήθηκε εντός έδρας με 0-2 από το Κόσοβο και αποκλείστηκε. Η Σουηδία πήρε τον μοναδικό βαθμό της στη Σλοβενία με 2-2. Είναι πιθανό σήμερα να πετύχει την πρώτη της νίκη.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

883 (21:45) ΟΥΑΛΙΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 1,84

885 (21:45) ΣΟΥΗΔΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1 1,71