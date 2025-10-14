Φαβορί από τα προκριματικά του Μουντιάλ

Πέρασαν την Κυριακή οι προτάσεις μας, με το «διπλό» και Over 1,5 της Κύπρου στο ματς με το Σαν Μαρίνο και το «διπλό» της Πολωνίας στο παιχνίδι με τη Λιθουανία. Δεν σκόραρε όμως η Αυστρία, ηττήθηκε με 1-0 και δεν έγινε το Goal σε αυτό το ματς.

Οι σημερινές επιλογές μας είναι με 3 φαβορί από τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Για το 1 από αυτά είναι χαμηλή η απόδοση και το συνδυάζουμε με το Over. Ο λόγος για την Ιταλία η οποία υποδέχεται το Ισραήλ και λογικά θα πετύχει νίκη με μεγάλο σκορ. Βέβαια δεν μπορεί να καλύψει τη μεγάλη διαφορά τερμάτων που έχει με τη Νορβηγία ώστε να ελπίζει να πάρει την πρώτη θέση. Όλα δείχνουν ότι θα διεκδικήσει μέσω των playoffs την πρόκρισή της για τα τελικά του Μουντιάλ ακόμα και αν κερδίσει στην τελευταία αγωνιστική εντός έδρας το ντέρμπι με τη Νορβηγία. Φέρνει πάντως μεγάλα σκορ. Το Ισραήλ προέρχεται από βαριά ήττα με 5-0 τη Νορβηγία.

Τα άλλα 2 φαβορί είναι η Ιρλανδία και η Τουρκία. Την πρώτη της νίκη κυνηγάει η Ιρλανδία στο ματς με την Αρμενία από την οποία ηττήθηκε εκτός έδρας με 2-1. Το Σάββατο έκανε καλή εμφάνιση στην Πορτογαλία και είχε στα χέρια της τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά δέχτηκε το γκολ στις καθυστερήσεις. Για να μείνει στη διεκδίκηση της 2ης θέσης πρέπει να πάρει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι ώστε να περάσει την Αρμενία και πιθανότατα να πιάσει στη βαθμολογία την Ουγγαρία, αν ηττηθεί η τελευταία στην Πορτογαλία.

Η Τουρκία πέτυχε σπουδαία νίκη το Σάββατο με 1-6 κατά της Βουλγαρίας. Έκανε πάρτι στο 2ο ημίχρονο, πετυχαίνοντας 5 γκολ. Θέλει να «κλειδώσει» τη 2η θέση με νίκη κατά της Γεωργίας, την οποία κέρδισε και εκτός έδρας με 2-3. Και με την ισοπαλία θα κρατήσει τη διαφορά των 3 βαθμών. Δεν πρόκειται να ρισκάρει όμως και θα βγει στην επίθεση για τη νίκη.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

546 (21:45) ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΑΡΜΕΝΙΑ 1 1,44

548 (21:45) ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ 1+OVER 1,54

551 (21:45) ΤΟΥΡΚΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 1 1,64