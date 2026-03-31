Φαβορί από τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Στο ταμείο οδήγησε την Κυριακή η δυάδα της στήλης με το «διπλό» της Καλλιθέας (1,77) κόντρα στην Ηλιούπολη και το Goal/Goal στο παιχνίδι Κολομβία-Γαλλία (1,67)! Στο 2,96 ήταν η απόδοσή της!

Μία δυάδα ξεχωρίσαμε και από το σημερινό κουπόνι. Ποντάρουμε σε φαβορί από τους τελικούς των playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ιταλία κέρδισε με 2-0 στον ημιτελικό τη Βόρεια Ιρλανδία και χρειάζεται μία νίκη ακόμα για να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση. Παίζει εκτός έδρας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη η οποία κατάφερε να προκριθεί στον τελικό αποκλείοντας την Ουαλία. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο Κάρντιφ, ισοφάρισε όμως 1-1 λίγο πριν από τη λήξη και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Η Ιταλία είναι ανώτερη και εύκολα ή δύσκολα πιστεύουμε ότι θα κερδίσει.

Μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά και καλύτερη απόδοση, έχει το δεύτερο φαβορί που ξεχωρίσαμε. Πρόκειται για την Τουρκία η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Κόσοβο. Στους ημιτελικούς της προηγούμενης Πέμπτης η Τουρκία επικράτησε με 1-0 της Ρουμανίας και το Κόσοβο έκανε την έκπληξη αποκλείοντας με 3-4 εκτός έδρας τη Σλοβενία. Έχει τον ενθουσιασμό από τη μεγάλη αυτή νίκη το Κόσοβο και παίζει στην έδρα του. Η Τουρκία όμως ήταν πολύ καλή στη φάση των ομίλων και μπορεί να πάρει τη νίκη και την πρόκριση για τα τελικά. Ποντάρουμε στο «διπλό» της.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

165 (21:45) ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ-ΙΤΑΛΙΑ 2 1,51

166 (21:45) ΚΟΣΟΒΟ-ΤΟΥΡΚΙΑ 2 1,94