Φαβορί από Ιταλία και Αγγλία

Τα Goal/Goal δεν έγιναν χτες στα παιχνίδια Λοριάν-Ρεν (4-0 με τη Ρεν να παίζει με 9 παίκτες από το 11’), Γκλάντμπαχ-Αμβούργο (0-0) και Λιλ-Μονακό (1-0).

Πάμε στο σημερινό κουπόνι από το οποίο ξεχωρίσαμε δύο φαβορί. Στη Serie A, η Ίντερ θέλει να επιστρέψει ξανά στην κορυφή. Πέρσι έχασε μέσα από τα χέρια της το πρωτάθλημα και το πήρε η Νάπολι, η οποία ξεκίνησε με τη νίκη 0-2 κατά της Σασουόλο. Με το δεξί θέλει να μπει και η Ίντερ. Μετά από 4 σερί σεζόν άλλαξε προπονητή. Τη θέση του Σιμόνε Ιντζάκι πήρε ο Κρίστιαν Κίβου, που ήταν τεχνικός της Πάρμα. Με αυτόν στον πάγκο της έφτασε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Νέο προπονητή έχει και η Τορίνο, τον Μάρκο Μπαρόνι από τη Λάτσιο. Στόχος της είναι να πραγματοποιήσει καλύτερη πορεία από την περσινή, όπου τερμάτισε στην 11η θέση και μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Δύσκολα όμως θα αποφύγει την ήττα στην πρεμιέρα. Η Ίντερ έχει και την παράδοση με το μέρος της, με 7 σερί νίκες στο Μιλάνο.

Μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά και πολύ καλύτερη απόδοση, έχει το «διπλό» από την Premier League, της Λίβερπουλ στον αγώνα με την Νιούκαστλ. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η Λίβερπουλ προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στην Μπόρνμουθ, δέχτηκε όμως 2 γκολ και κινδύνευσε με απώλεια βαθμών. Χάρη στον Κιέζα πέτυχε το 3-2 και ακολούθησε 1 ακόμα γκολ από τον Σαλάχ. Θα ψάξει το 2 στα 2 κόντρα στην Νιούκαστλ, η οποία προβλημάτισε με την εμφάνισή της στην 1η αγωνιστική, στο εκτός έδρας 0-0 με την Άστον Βίλα.

Η Λίβερπουλ δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και θέλει τη νίκη, πριν δώσει στην επόμενη αγωνιστική, το ντέρμπι με την Άρσεναλ. Ο αγώνας έχει και την ιδιαιτερότητα της επικείμενης μεταγραφής του Ίσακ από την Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ. Ο περσινός πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ τα έχει βρει με τη Λίβερπουλ αλλά η διοίκηση της Νιούκαστλ δεν έχει συμφωνήσει στη μεταγραφή του. Υπέρ της Λίβερπουλ είναι και η παράδοση με 3 νίκες και μία ισοπαλία στις 4 τελευταίες επισκέψεις της στο Νιούκαστλ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

829 (21:45) ΙΝΤΕΡ-ΤΟΡΙΝΟ 1 1,42

830 (22:00) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2 2,02