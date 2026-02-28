Φαβορί από Γερμανία, Ιταλία και Αγγλία

Δυνατό είναι το σημερινό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και οι επιλογές μας είναι με 3 φαβορί από την Γερμανία, την Αγγλία και τη Γαλλία. Η Χοφενχάιμ βρίσκεται στις θέσεις του Champions League και θέλει να παραμείνει έως το τέλος. Κάνει πολύ καλή σεζόν, μετράει 8 νίκες (και 3 ήττες) σε 11 εντός έδρας ματς και λογικά θα κερδίσει την Σαν Πάουλι, η οποία παλεύει για να σωθεί και μακριά από το γήπεδό της έχει απολογισμό 1-2-9. Στην τελευταία έξοδό της η Σαν Πάουλι γνώρισε τη συντριβή με 4-0 από τη Λεβερκούζεν. Δύσκολα θα αποφύγει την ήττα στην έδρα της Χοφενχάιμ.

Η Νάπολι προηγήθηκε με 0-1 στο Μπέργκαμο, έχασε ευκαιρίες για να πετύχει δεύτερο γκολ, αλλά στη συνέχεια δέχτηκε 2 γκολ και ηττήθηκε με 2-1 από την Αταλάντα. Προερχόταν από αήττητο σερί 3 αγώνων, με 2 νίκες και μία ισοπαλία. Παραμένει στις θέσεις του Champions League. Πιστεύουμε ότι θα επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην ουραγό Βερόνα, η οποία με την ήττα 3-0 από τη Σασουόλο συμπλήρωσε 11 παιχνίδια χωρίς να κερδίσει (0-3-8).

Η Μάντσεστερ Σίτι κυνηγάει την Άρσεναλ για να πάρει τον τίτλο. Βρίσκεται 5 βαθμούς πίσω της αλλά έχει 1 ματς λιγότερο. Δεν έχει περιθώρια για απώλειες και χρειάζεται τη νίκη στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λιντς. Μόλις 2 ήττες στα 14 τελευταία παιχνίδια έχει η Λιντς, η πιο πρόσφατη στην έδρα της με 0-3 από την Άρσεναλ. Η Μάντσεστερ Σίτι προέρχεται από 3 σερί νίκες και έχει μόλις μία ήττα σε 15 αγωνιστικές. Κέρδισε με 0-4 και 1-3 στις 2 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Λιντς. Ποντάρουμε στο «διπλό» της.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

288 (16:30) ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 1 1,45

408 (19:00) ΒΕΡΟΝΑ-ΝΑΠΟΛΙ 2 1,58

413 (19:30) ΛΙΝΤΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2 1,58