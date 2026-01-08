Φαβορί από Γαλλία και Ιταλία

Πέρασαν χτες το Goal/Goal στο ματς Μπόρνμουθ-Τότεναμ (3-2) και το «διπλό» της Ίντερ (κέρδισε με 0-2 την Πάρμα). Μας «χάλασε» την τριάδα η Μάντσεστερ Σίτι. Προηγήθηκε στο ματς με την Μπράιτον, δέχτηκε την ισοφάριση, έχασε σωρεία ευκαιριών στα τελευταία λεπτά αλλά έμεινε στο 1-1.

Δύο φαβορί από τη Γαλλία και την Ιταλία είναι οι σημερινές επιλογές μας. Στο Κουβέιτ γίνεται ο τελικός του Σούπερ Καπ της Γαλλίας, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μαρσέιγ. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσουν πέναλτι. Φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου είναι η Παρί Σεν Ζερμέν. Έχει τις περισσότερες κατακτήσεις, συνολικά 13, στο θεσμό. Κέρδισε τα 12 από τα 13 τελευταία Σούπερ Καπ στο 90λεπτο.

Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, 1 πόντο πίσω από τη Λανς και στο τελευταίο ματς κέρδισε με 2-1 την Παρί. Η Μαρσέιγ είναι 3η στη βαθμολογία και προέρχεται από την εντός έδρας ήττα με 0-2 από τη Ναντ σ’ ένα ματς πάντως όπου έμεινε με 9 παίκτες. Κέρδισε με 1-0 στο πρωτάθλημα την Παρί Σεν Ζερμέν αλλά δύσκολα θα κάνει την έκπληξη στο Σούπερ Καπ. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει τους τελικούς. Έχασε μόνο 1 από τους 5 πρόσφατους σε όλες τις διοργανώσεις, αυτόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από την Τσέλσι.

Στην Ιταλία η Μίλαν διεκδικεί τον τίτλο και χρειάζεται τη νίκη στο εντός έδρας παιχνίδι με την Τζένοα. Έκανε το «διπλό» (0-1) στο ματς της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην Κάλιαρι, ενώ κέρδισε εύκολα με 3-0 στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με τη Βερόνα.

Η Τζένοα προσπαθεί να κρατηθεί μακριά τη διαχωριστική γραμμή. Πήρε μόλις 1 βαθμό στους 4 τελευταίους αγώνες και συγκεκριμένα την προηγούμενη αγωνιστική στο εντός έδρας 1-1 με την Πίζα. Θα παλέψει για να φύγει αήττητη από το Μιλάνο αλλά δύσκολα θα τα καταφέρει. Ο «άσος» της Μίλαν είναι χαμηλά και τον συνδυάζουμε με το Over 1,5 για να ανέβει η απόδοση. Λογικά δεν θα μείνει στο 1 γκολ, ενώ είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερο για να κερδίσει, αν σκοράρει η Τζένοα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

479 (20:00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΑΡΣΕΪΓ 1 1,60

481 (21:45) ΜΙΛΑΝ-ΤΖΕΝΟΑ 1+OVER 1,5 1,80