Φαβορί από Αγγλία και Αφρική

Το 1 από τα 3 Goal/Goal πέρασε την Κυριακή, στη νίκη με 2-1 της Άστον Βίλα στο ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν σκόραραν ο Παναθηναϊκός (ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ) και η Τζένοα (έμεινε νωρίς με 10 παίκτες κι έχασε με 0-1 από την Αταλάντα).

Τρία φαβορί ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Τα 2 είναι από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στους αγώνες του 3ου ομίλου. Παίρνουν μέρος σε αυτόν τον όμιλο η Νιγηρία, η Τυνησία, η Τανζανία και η Ουγκάντα.

Φαβορί για την πρόκριση είναι η Νιγηρία και η Τυνησία. Θέλουν να μπουν με το δεξί στον όμιλο και το πιθανότερο είναι να καταφέρουν να πάρουν τη νίκη. Η Νιγηρία είναι μεγάλο φαβορί στο ματς με την Τανζανία. Προβάδισμα έχει και η Τυνησία κόντρα στην Ουγκάντα. Το Σάββατο θα παίξουν μεταξύ τους.

Το τρίτο φαβορί είναι από το League Cup Αγγλίας, η Άρσεναλ στο νοκ άουτ ματς της προημιτελικής φάσης με την Κρίσταλ Πάλας. Έχουν ήδη πάρει την πρόκριση για τους ημιτελικούς, που είναι διπλοί, η Μάντσεστερ Σίτι, η Νιούκαστλ και η Τσέλσι. Οι 2 πρώτες θα παίξουν μεταξύ τους και η Τσέλσι θα είναι η αντίπαλος της Άρσεναλ ή της Κρίσταλ Πάλας.

Αν ήταν ματς πρωταθλήματος θα ποντάραμε πιο σίγουροι στον «άσο», αφού η Άρσεναλ προηγείται στη βαθμολογία και θέλει να διατηρήσει (και να αυξήσει αν είναι δυνατόν) τη διαφορά των 2 πόντων από την Μάντσεστερ Σίτι.

Το League Cup κρύβει παγίδες και το ματς δεν θα είναι εύκολο για την Άρσεναλ, η οποία όμως είναι αποφασισμένη να μην παρατήσει καμία διοργάνωση για να μην μείνει στο τέλος χωρίς τίτλο, όπως τις προηγούμενες χρονιές. Πιστεύουμε ότι θα πάρει τη νίκη και την πρόκριση.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

503 (19:30) ΝΙΓΗΡΙΑ-ΤΑΝΖΑΝΙΑ 1 1,44

506 (22:00) ΑΡΣΕΝΑΛ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 1 1,57

507 (22:00) ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΥΓΚΑΝΤΑ 1 1,67