Ευρωπαϊκή δυάδα με «άσους»

Η Μπόντο Γκλιμτ εξασφάλισε ουσιαστικά την παρουσία της στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ μετά το χθεσινό 5-0 επί της Στουρμ Γκρατς! Ο «1» της πλήρωσε 1,63. Η Σέλτικ όμως την πάτησε, αφού έμεινε στο 0-0 με την Καϊράτ! Από εκεί και πέρα τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τα Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΜΑΛΜΕ – ΟΛΜΟΥΤΣ

Πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Γιουρόπα. Η Μάλμε (Σουηδία) κατέληξε εδώ έπειτα από τον οδυνηρό αποκλεισμό στο Τσάμπιονς Λιγκ. Έφερε 0-0 εντός έδρας με την Κοπεγχάγη, αλλά διασύρθηκε 5-0 στη Δανία! Κόντεψε να απολυθεί ο τεχνικός Ρίντστρομ. Τον κράτησαν οι παίκτες και το έδειξαν και στον αγωνιστικό χώρο ρίχνοντας τέσσερα γκολ στη Χάλμσταντ το περασμένο Σάββατο. Στην έδρα της είναι πολύ δυνατή (σερί 11-4-2) και μπορεί να κερδίσει την Όλομουτς (Τσεχία), η οποία επιστρέφει έπειτα από επτά χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ – ΟΥΝ. ΚΡΑΪΟΒΑ

Πρώτο ματς για τα πλέι οφ του Κόνφερενς. Η Μπασακσεχίρ (Τουρκία) έδωσε τέσσερα παιχνίδια για να φτάσει εδώ. Κέρδισε στα 3/4 και έφερε 1-1 με τη Βίκινγκ την προηγούμενη αγωνιστική, επειδή είχε καθαρίσει την πρόκριση μέσα στη Νορβηγία (3-1). Στην έδρα της μετράει 8-2-1 στα τελευταία 11 ευρωπαϊκά ματς. Εν αντιθέσει με την Ουνιβερσιδάδ Κραϊόβα, η οποία δεν έχει νίκη στις 10 πιο πρόσφατες εξορμήσεις στην Ευρώπη. Φέτος έχασε και στις δύο. Αμφότερες ήταν απέναντι σε χαμηλότερης δυναμικότητας ομάδες από την τουρκική. Την περιμένει δύσκολο βράδυ.

ΣΑΧΤΑΡ – ΣΕΡΒΕΤ

Πρώτη αναμέτρηση για τα πλέι οφ του Κόνφερενς με τις δύο ομάδες να… υποβιβάζονται από το Γιουρόπα. Η Σαχτάρ (Ουκρανία) επειδή αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό και η Σερβέτ (Ελβετία) από την Ουτρέχτη. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης μεταξύ τους. Η τυπικά γηπεδούχος (το ματς στην Κρακοβία λόγω του πολέμου) είναι ομάδα Γιουρόπα και η φιλοξενούμενη ομάδα μόνο για εγχώριες διοργανώσεις. Θα ποντάρουμε τον «1» σε συνδυασμό με το Ov 1,5. Τον επιβεβαίωσε η Σαχτάρ στα 2/2 (τυπικά) εντός έδρας ματς. Επίσης, η Σερβέτ έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα 5/6 εντός – εκτός σε όλες τις διοργανώσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 564 ΜΑΛΜΕ – ΟΛΜΟΥΤΣ 1 1,57

20.45 574 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ – ΟΥΝ. ΚΡΑΪΟΒΑ 1 1,64

21.00 587 ΣΑΧΤΑΡ – ΣΕΡΒΕΤ 1+OV 1,5 1,62