Επιλογές με Goal/Goal και Over

Το Over δεν έγινε χτες στο ματς της Μάιντζ με την Χόφενχαϊμ αφού έμεινε στο 1-1. Η Βαλένθια κέρδισε με 1-0 τη Λεβάντε και δεν πέρασε το Goal/Goal.

Πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια. Οι επιλογές μας είναι με 2 Goal/Goal και 1 Over. Φαβορί είναι η Μπαρτσελόνα στο ματς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Το σκορ μπορεί να ξεφύγει σε αυτό το παιχνίδια. Στους 12 αγώνες της στη La Liga η Μπαρτσελόνα έχει φέρει 11 Over. Ικανή για να σκοράρει είναι και η Μπιλμπάο.

Στην Premier League έχει πάρει τα πάνω της η Μάντσεστερ Σίτι. Ανέβηκε στη 2η θέση, στο -4 από την Άρσεναλ και θα πάει για το «διπλό» στο ματς με την Νιούκαστλ. Στα 2 τελευταία παιχνίδια κέρδισε την Μπόρνμουθ με 3-1 και τη Λίβερπουλ με 3-0. Η Νιούκαστλ προέρχεται από 2 εκτός έδρας ήττες με το ίδιο σκορ 3-1, από την Γουέστ Χαμ και την Μπρέντφορντ. Θέλει να βγάλει αντίδραση κόντρα στη Σίτι. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, κάτι που έγινε και στις 4 από τις 6 τελευταίες αναμετρήσεις τους στο Νιούκαστλ.

Το Goal/Goal ξεχωρίσαμε και από την Bundesliga, στον αγώνα της Κολωνίας με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Τρεις βαθμοί χωρίζουν τις 2 ομάδες. Η Άιντραχτ έχει 17 πόντους και η Κολωνία 14. Στην τελευταία αγωνιστική η Κολωνία ηττήθηκε με 3-1 από την Γκλάντμπαχ και η Άιντραχτ κέρδισε με 1-0 την Μάιντζ. Στην έδρα της δύσκολα θα μείνει στο μηδέν η Κολωνία. Σκοράρει και εκτός έδρας η Άιντραχτ. Λογικά θα βρουν δίχτυα και οι δύο ομάδες και σε αυτό το ματς.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

379 (17:15) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ OVER 1,50

408 (19:30) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ GOAL/GOAL 1,57

410 (19:30) ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ. GOAL/GOAL 1,45